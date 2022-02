Unihockey Powerplay-Doublette bringt Zug den Sieg Die United gewinnt das NLA-Nachholspiel in Chur mit 4:2 und macht einen wichtigen Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation. Peter Rohner 11.02.2022, 15.31 Uhr

Zugs Alexander Larsson (links) ist Doppeltorschütze. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Januar 2022)

Die Churer bedrängten in den Schlussminuten noch einmal das Zuger Tor, dies mit sechs Feldspielern. Doch die Zentralschweizer wehrten sich nach Kräften und kamen ihrerseits gar einem fünften Treffer nahe. Schliesslich stand ein 4:2-Erfolg für Zug United.

Die Bedeutung des Spiels war nicht erst nach der Schlusssirene und mit dem erleichterten Jubel der Zuger spürbar. Beide Teams agierten in diesem Corona-Nachholspiel der 15. Runde kontrolliert und waren bedacht, das Risiko zu minimieren. Deshalb war es wenig verwunderlich, dass Torchancen im ersten Drittel eher Mangelware waren. Die Zentralschweizer hatten schon früh durch Alexander Hallén welche. Doch Chur-Goalie Christoph Reich erwies sich an diesem Abend als Hexer.

Schnelle Reaktion auf Gegentor

Als die Hundertschar in der Churer GBC-Halle schon mit einem torlosen ersten Drittel rechnete, schnappte sich Aaro Helin den Ball nach einem Fehler im Zuger Spielaufbau und düpierte Keeper Nils Schälin mit einer schönen Finte. Die Zuger Reaktion kam postwendend. Schälin lancierte mit einem Auswurf Adrian Bachmann auf links, der mit einem Pass Alexander Larsson auf der anderen Seite fand. Der Schwede überwand Reich mit einem platzierten Direktschuss.

An der Physiognomie der Partie änderte sich auch im zweiten Drittel wenig. Beide Teams waren bemüht, das Spiel möglichst risikolos zu kontrollieren und aufzubauen. So wurde eine Strafe gegen Manuel Rieder zum Dosenöffner für Zug. Irgendwie fand André Andersson im Powerplay eine Lücke in der ansonsten leidenschaftlich blockenden Churer Abwehr.

Und auch die zweite Überzahlmöglichkeit, schon im dritten Drittel, nutzten die Zentralschweizer. Alexander Hallén verwertete nach einem Konter über Andersson und Adrian Furger zum 3:1. Nur 46 Sekunden und einen Konter später stand es gar 4:1: Mario Stocker passte durch die Beine von Dario Decasper zu Larsson, der Reich geschickt aussteigen liess. Das 2:4 durch Tom Nussle sechs Minuten vor dem Ende war letztlich nur noch Makulatur.

NLA-Teams spielen gleich drei Mal zu Hause

Dank der drei Punkte konnten sich die Zentralschweizer Luft am Playoff-Strich verschaffen. Der Vorsprung auf das neuntplatzierte St. Gallen beträgt sieben Zähler bei noch je vier ausstehenden Partien. Es geht Schlag auf Schlag: Am Samstag gastiert Rekordmeister und Favorit SV Wiler-Ersigen in der Dreifachsporthalle der Kantonsschule in Zug (Spielbeginn um 16 Uhr), am Sonntag empfangen die Zuger an gleicher Stelle den abstiegsbedrohten UHC Thun (19 Uhr).

Auch auf das Zuger Frauen-NLA-Team wartet am Wochenende ein kontrastreicher Doppeleinsatz. Am Samstag geht es zum punktlosen Schlusslicht nach Frauenfeld (17 Uhr), am Sonntag reist Leader Kloten-Dietlikon nach Zug (16 Uhr, Kantihalle).