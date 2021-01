Unihockey Schützenfest und Schock für die United-Männer Die Zuger holen aus den Partien gegen Köniz und Uster zum Re-Start der NLA vier Punkte. Es hätten durchaus mehr sein können. Peter Rohner 11.01.2021, 16.54 Uhr

Zugs André Andersson (rechts) glänzt gegen Uster mit acht Skorerpunkten. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 3. Oktober 2020)

97 Tage nach dem letzten Ernstkampf standen die Unihockeyteams wieder für Ernstkämpfe in den Sporthallen. Zug beendete das Restart-Wochenende mit zwei Spielen erfolgreich. Am Sonntag beim UHC Uster sorgte vor allem André Andersson für das offensive Spektakel beim 12:6-Sieg. Er liess sich gleich acht Skorerpunkte notieren. Die Zürcher Oberländer zeigten sich vor allem zu Beginn gut erholt von der Kanterniederlage gegen Waldkirch-St.Gallen und reagierten gut auf die Führung der Zuger durch Captain Tim Mock und brachten sich durch Florian Bolliger und Raphael Berweger in Front. In der Folge übernahmen die Zentralschweizer zusehends das Spieldiktat und legten ihrerseits noch vor der ersten Pause wieder vor: Andrea Menon, Adrian Bachmann und Emil Julkunen legten zum 4:2 vor.