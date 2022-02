Unihockey: Zug United schafft beste Klassierung der Geschichte

Unihockey Sekunden entscheiden über den Playoff-Heimvorteil – zu Gunsten der Zuger Zug United gewinnt das letzte Qualifikationsspiel gegen Leader Grasshoppers nach Verlängerung. Jetzt wartet Malans auf das Team. Peter Rohner 21.02.2022, 15.22 Uhr

Der Zuger André Andersson erzielt drei Treffer gegen die Zürcher Grasshoppers. Bild: Maria Schmid (Zug, 20. Februar 2022)

29 Sekunden dauerte die Verlängerung in der Kantihalle in Zug, ehe Alexander Hallén mit seinem 27. Saisontor seinem Team den Sieg gegen die Zürcher Grasshoppers sicherte – und damit den vierten Platz in der Qualifikation. Es ist für Zug United die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte.