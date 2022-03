Unihockey: Zugerinnen hoffen auf Playoff-Coup

Unihockey Stefanie Burkhardt hofft auf einen Coup mit ihrem Herzensklub Zug United Die 23-jährige Verteidigerin trifft mit dem Team in den NLA-Playoff-Viertelfinals ab Samstag auf Emmental. Die Rollen sind klar verteilt. Michael Wyss Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Stefanie Burkhardt lebt auf dem Hof Marlachen, der ihrer Familie gehört. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 14. Februar 2022)

«Unser Ziel ist klar, wir wollen die erste Playoff-Runde überstehen», zeigt sich Stefanie Burkhardt kampfbetont. Am Samstag steht die erste Partie der Viertelfinalserie gegen die Skorpions Emmental auf dem Programm (17 Uhr, Ballsporthalle Zollbrück). Am Sonntag treffen die Teams in Zug aufeinander (18.30 Uhr, Kantihalle).

Die 23-jährige Hünenbergerin Burkhardt, die in der Gemeinde auf dem Hof ihrer Familie in der Reussebene lebt, zählt mit Goalie Micheline Müller und Stürmerin Sabrina Ott zu den treusten Spielerinnen bei Zug United. Die Verteidigerin, die im Alter von 14 Jahren zu United wechselte, gehört seit der Saison 2015/16 dem NLA-Team an, sie profitierte damals von den Umständen.

«Nach dem Cupsieg im 2014 gab es einige Rücktritte und Veränderungen in der NLA-Mannschaft», sagt Stefanie Burkhardt aus und ergänzt: «Ich schaffte damals von den U21A-Juniorinnen den Sprung ins Fanionteam und kam mit einer Doppellizenz regelmässig zum Einsatz.» Unter dem erfahrenen Trainer Mika Strömberg konnten sie während der ersten zwei Saisons viel lernen und sich weiterentwickeln.

Seit der Saison 2015/16 gehört Stefanie Burkhardt dem NLA-Team von Zug United an. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Oktober 2019)

Beruf und Sport unter einem Hut

Zug United ist ihr Herzensverein. «Ich bin mit dem Verein verwurzelt und bin eine stolze Zug-United-Spielerin», sagt Burkhardt. Ist das der Grund, warum sie bisher nie zu einem anderen Team wechselte? «Ja sicher. Bei Zug United erlebe ich das alles sehr familiär und kann meinen Beruf als Sachbearbeiterin Buchhaltung auf der Gemeinde Baar mit dem Spitzensport unter einen Hut bringen.» Wechselgedanken hätte sie nie gehegt.

«Dass ich praktisch vor meiner Haustür Unihockey auf höchstem Niveau ausüben kann, ist Luxus pur.»

Für sie ist das nicht selbstverständlich. «Damit wir hier in Zug bei den Damen und Herren Unihockey auf NLA-Niveau bewundern können, benötigt es grosse Anstrengungen vieler Personen, die im Hintergrund wirken und das alles ermöglichen. Davor ziehe ich den Hut.» Auch ihr Engagement ist gross. Wöchentlich wendet sie rund sieben Stunden für das Unihockeytraining auf.

Es begann am Matten-Turnier

Die Freude zu dieser Sportart entdeckte sie als Zweitklässlerin bei den E-Junioren von Einhorn Hünenberg. Stefanie Burkhardt erinnert sich: «Bei uns im Schulhaus Matten gab es das legendäre Matten-Turnier für Schülerinnen und Schüler. So bekam ich immer mehr Gefallen am Unihockey. Ich spielte auf dem Pausenplatz oder dann zu Hause mit meinen Geschwistern.»

Zurück zur aktuellen Saison. Zug United hat die Qualifikation im siebten Rang beendet. Im Viertelfinal gegen die zweitplatzierten Skorpions Emmental ist das Team klarer Aussenseiter. Das letzte Aufeinandertreffen im abschliessenden Qualifikationsspiel verloren die Zugerinnen mit 1:14. Dennoch spricht Stefanie Burkhardt vom Ziel Halbfinal. Das Erfolgsrezept?

«Am Tag X muss man einfach Bereitschaft signalisieren.»

Für die Verteidigerin wäre der Einzug in den Halbfinal einer ihrer grössten Erfolge im Aktivbereich. Im Nachwuchs gewann sie vier Bronzemedaillen an Schweizer Meisterschaften und an internationalen Turnieren. «Nun wäre es an der Zeit, dass sich eine Silber- oder Goldmedaille dazu gesellt», sagt Burkhardt und lacht.

