Unihockey «Wir haben das nötige Rüstzeug»: Weronika Noga traut Zug United sogar Titelgewinne zu Die 28-jährige Verteidigerin spielt seit vier Jahren in Zug. Das Captainamt macht sie stolz. Michael Wyss Jetzt kommentieren 01.11.2022, 11.00 Uhr

Weronika Noga spielt seit 2018 für Zug United. Bild: Matthias Jurt (Zug, 27. Oktober 2022)

An Zielen mangelt es Weronika Noga nicht: «Mein Traum ist es, mit Zug United die Meisterschaft zu gewinnen und auch im Schweizer Cup Akzente zu setzen. Wir haben das nötige Rüstzeug», ist die Polin überzeugt. Sie ist seit der laufenden Saison Captain von Zug United. Die Verteidigerin spielt seit 2018 in Zug und sagt:

«Wir haben uns von einem Abstiegskandidaten zu einer gestandenen Mannschaft in der höchsten Liga geformt, die sich etablieren konnte.»

Nach dem sechsten Spieltag steht das Team auf dem sechsten Platz mit neun Punkten, nur zwei Zähler hinter dem drittplatzierten Laupen ZH. Wie zufrieden ist Weronika Noga mit dieser Ausbeute? «Wir benötigten etwas mehr Zeit als erwartet, haben uns aber von Spiel zu Spiel steigern können. Jetzt haben wir unseren Stil gefunden und sind auf dem richtigen Weg. Wir werden noch viel Freude an Zug haben.»

Warum geht der Trainer bereits?

Da irritiert, was kürzlich bekannt geworden ist: Der – erst auf die laufenden Spielzeit hin engagierte – Trainer Sascha Rhyner wird das Team Ende Jahr bereits wieder verlassen. Zu den Gründen dafür schweigen alle Beteiligten. Auch Weronika Noga sagt nichts dazu.

Lieber spricht die 28-Jährige über schöne Momente ihrer bisherigen Karriere. Dazu zählt sie die Unterstützung ihrer Freunde und Arbeitskollegen während eines Auswärtsspiels oder die Stimmung in den letzten Playoffs. «Die Fans sind sehr wichtig und eine grosse Stütze», sagt Noga. Ein persönlicher Höhepunkt sei die Ernennung zum Captain.

«Das ist eine grosse Ehre für mich, die mich stolz macht.»

In Polen ist Unihockey nicht populär

Weronika Noga wuchs an Polens Ostseeteil auf, in der Danziger Bucht. Vor über 20 Jahren entdeckte sie in der Primarschule ihre Freude am Unihockeysport und spielte bei Olimpia Osowa Gdansk. «Die Sportart ist schnell und spannend. Die Finessen, die Kreativität, die Kondition, das Passspiel, die Tricks und Technik – das Gesamtpaket macht es aus.»

Sie spielt seit der Primarschule Unihockey. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 14. November 2021)

Die Verteidigerin ist Teil des Nationalteams Polens und verdient ihren Lebensunterhalt als Chemikerin. Die Gründe für ihren Transfer in die Schweiz? «Ich wollte einen Tapetenwechsel und suchte eine neue Herausforderung im Ausland. Ich wollte mir und anderen beweisen, dass ich mich in einem Land, wo attraktives Unihockey auf weltbestem Niveau gespielt wird, durchsetzen kann.»

In Polen geniesse Unihockey keinen hohen Stellenwert. «Wenn man in diesem Sport weiterkommen will, ist ein Wechsel ins Ausland einfach Pflicht. Mein Entscheid, nach Zug zu wechseln, war richtig. Ich bin glücklich hier und würde diesen Schritt wieder machen.»

Die Verteidigerin ist zweikampfstark. Bild: Christian H. Hildebrand, Zuger Zeitung (Zug, 25. Januar 2020)

Sie will Grenzen verschieben

Noga habe in ihrem Leben keine Idole, aber Menschen in ihrem Umfeld, die sie bewundere. «Das sind Personen, die es trotz Widrigkeiten schaffen, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten.» Das motiviere sie, sich ständig zu verbessern und ihre Komfortzone zu verlassen. «Das ist wichtig, denn man kann schnell in Selbstzufriedenheit erstarren, was Stillstand bedeutet.»

Einen verordneten Stillstand erfährt gegenwärtig der Spielbetrieb in der Schweiz wegen Matches der Nationalteams. Das nächste Spiel bestreiten Weronika Noga und die Zugerinnen am 19. November zu Hause gegen St.Gallen.

