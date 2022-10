Zug United ist im Cup-Sechzehntelfinal am unterklassigen UHC Thun gescheitert. Der Cupsieger des Jahres 2020 holte am Samstag zwar einen 2:4-Rückstand auf, doch nach nur 35 Sekunden der Verlängerung sorgte Jon Würz durch sein Tor für die Überraschung. Es war nicht die einzige: Thurgau aus der NLB gewann gegen das hoch favorisierte Wiler-Ersigen mit 4:3.

Tags darauf setzte es für Zug auch im Meisterschaftsspiel gegen Winterthur eine Niederlage ab – 4:7. Die Zürcher legten den Grundstein zum Sieg im Startdrittel (4:1). Sie überholten die Zuger in der Rangliste, die in der Tabelle der höchsten Spielklasse neu auf Rang 5 stehen. Vor der einmonatigen Meisterschaftspause wegen der WM in Zürich trifft das Team von Headcoach Antti Ruokonen am nächsten Sonntag zu Hause auf den Tabellendritten Köniz (17 Uhr, Kantihalle). (mwy)