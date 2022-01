Unihockey Viele offene Fragen bei Zug United Mit Spannung erwartet die Mannschaft die NLA-Partie gegen den UHC Thun am Sonntag. Ob jene stattfinden kann, steht allerdings noch aus. Peter Rohner 20.01.2022, 16.24 Uhr

Der Zuger Trainer Antti Ruokonen (mit Glatze) hat es schwer. Bild: Roger Zbinden (Zug, 3. Oktober 2021)

Es sind schwierige Zeiten für Trainer von Sportmannschaften. Es ist für Coach Antti Ruokonen schon fast eine Art Lotto, welche Spieler von Zug United überhaupt in den Trainings auftauchen und welche wegen einer Covid-19-Ansteckung zu Hause bleiben müssen. So fragt er sich stets: Können die Einheiten überhaupt stattfinden?

Das gilt auch für das für Sonntag anberaumte Spiel gegen den UHC Thun (17 Uhr, Kantonsschule). Es war kaum möglich, in den gleichen Formationen zu spielen oder zu trainieren. Es scheint, als müssten die Coaches die Aufstellungen mit dem Würfel machen oder zumindest die Planungen häufiger über den Haufen werfen, als die Unterwäsche zu wechseln.

Spannende Ausgangslage

Sollte das Spiel am Sonntag tatsächlich angepfiffen werden, dürften heute wohl weder Zug noch Thun genau wissen, mit welchen Spielern und entsprechend mit welchen Linien dies passieren wird. Es geht ins letzte Drittel der Qualifikation der NLA und der Strichkampf ist so eng wie noch nie. Zugs Baisse liess die Reserve auf den Playoffstrich bedrohlich schmelzen – gerade noch einen Zähler Vorsprung haben die Zentralschweizer auf das neuntplatzierte St. Gallen.

Auf der anderen Seite erfreute sich Thun eines Punktezuwachses, welcher der Fallzahlenkurve der letzten Woche in der Omikron-Welle glich: von 0 auf 9 in drei Spielen. Die Zuger sollten also vor den formstarken Berner Oberländern gewarnt sein und mit vorsichtig zu Werke gehen – wenn die Partie überhaupt ausgetragen wird.