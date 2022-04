Unihockey Zug United misslingt der Halbfinal-Auftakt gegen den grossen Favoriten Mit 2:9 und 2:4 verliert die United die ersten beiden Spiele der NLA-Playoff-Serie gegen Qualifikationssieger Grasshoppers. Peter Rohner 04.04.2022, 14.58 Uhr

Zugs Silvan Maurer (links) im Zweikampf mit dem Zürcher Moritz Wenk. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 3. April 2022)

Im Viertelfinal gegen Alligator Malans waren die Freischläge eine der effizienten Waffen der Zuger, um nach dem 1:3-Rückstand in der Serie zum Erfolg zurückzufinden.

Am vergangenen Sonntag brachen die Freischläge den Zentralschweizern in der Halbfinalserie gegen die Grasshoppers aus Zürich das Genick. Nach dem ausgeglichenen Startdrittel – GC schloss einen Konter erfolgreich ab und André Andersson traf mit der Pausensirene herrlich per Direktabnahme – legten die Stadtzürcher dank Freischlägen im mittleren Spielabschnitt die Differenz.

Erst führten sie einen Freischlag aus der eigenen Hälfte gedankenschnell aus, während die Zuger zu nachlässig umstellten. Moritz Mock, der Bruder von Zugs Captain Tim, spielte den Ball scharf nach vorne auf Daniel Steiger, der den mitgelaufenen Alan Strässle bediente.

Gedanklich entscheidenden Schritt zu spät

Noch ärgerlicher aus Zuger Sicht war das 3:1 der Gäste durch Claudio Laely: Die United hatte einen Freischlag in der offensiven Ecke, verlor aber den Ball nach einem Pass hinter dem gegnerischen Tor arg leichtsinnig und kam beim folgenden Konter den entscheidenden Schritt zu spät.

Moritz Wenk nutzt den Raum zu einem Schuss in Richtung Zug-Goalie Petter Nilsson. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 3. April 2022)

Im Gegensatz zum Vortag (2:9) hielten die Zuger nach dem Rückstand dagegen und kamen im dritten Drittel gar noch einmal zum Anschlusstreffer. Nach einer sehenswerten Kombination über Larsson, Hallén und Andersson kam der Ball schliesslich zu Manuel Staub. Der aufgerückte Verteidiger stand alleine vor dem Tor und verkürzte zum 2:3.

Die Grasshoppers brauchten nur 163 Sekunden, um den Zweitorevorsprung wieder herzustellen. Laely wurde bei einem Freischlag aus der Ecke zu viel Raum gewährt. Und der Nationalspieler nutzte diesen, um Goalie Petter Nilsson in der nahen Torecke zu erwischen.

In der Schlussphase riskierten die Zuger alles und ersetzten den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Pascal Meier im Tor der Zürcher liess sich jedoch nicht mehr bezwingen. Somit führen die Favoriten aus Zürich in dieser Halbfinalserie 2:0.

Nach dem 1:1 der Zuger geht es schnell

Zug zeigte immerhin im Heimspiel eine Reaktion auf den durchzogenen Auftritt am Tag zuvor in der Hardau-Halle. Im Schatten des Letzigrunds und des Zürcher Fussballderbys diktierten die Grasshoppers das Tempo, schnürten Zug zuweilen regelrecht in deren Platzhälfte ein und erzielten in regelmässigen Abständen Tore.

Einzig im ersten Drittel hatten die Zentralschweizer dagegengehalten, kamen vorab durch André Andersson und Alexander Hallén auch zu Torchancen. Den einzigen Treffer erzielte jedoch Noel Seiler für das Heimteam im Powerplay. Kursweisend war die schnelle Antwort der Stadtzürcher auf Severin Niggs Ausgleich. Moritz Wenk und Samuel Volkart brachten GC mit einem Doppelschlag innert 65 Sekunden mit zwei Längen in Vorsprung. Und nachdem die Zuger kurz vor Drittelsende die Chance zum 3:4 verpasst hatten, markierte Alan Strässle im direkten Gegenzug das 5:2.

Am Ende hiess es 9:2 für den Qualifikationssieger GC, der am nächsten Samstag zum dritten Spiel laden wird.

Männer. NLA. Playoff-Halbfinals (best of 7): Grasshoppers (1.) – Zug United (4.) 9:2 (1:0, 4:2, 4:0). Zug United – Grasshoppers 2:4 (1:1, 0:2, 1:1); Stand 0:2. Köniz (2.) – Wiler-Ersigen 3:5 (1:2, 0:0, 2:3). Wiler-Ersigen – Köniz 2:6 (1:1, 1:3, 0:2); Stand 1:1.