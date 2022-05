Unihockey Zug United: Topskorer Alexander Hallén bleibt am Zugersee Der Verein bestätigt die Verlängerung ihres Topskorers Alexander Hallén. Der schwedische Flügel wird eine dritte Saison die Farben der Zuger tragen. Verlassen wird Zug Stürmer Nik Odermatt. 31.05.2022, 11.49 Uhr

Der Schwede Alexander Hallén beim Unihockey-Match von Zug United und Waldkirch St.Gallen in der Sporthalle Zug. Bild: Stefan Kaiser (19. Dezember 2021)

Alexander Hallén ist seit zwei Jahren verlässlicher Torschütze beim Unihockeyverein Zug United. Der filigrane Flügel war in der vergangenen Saison Zugs Topskorer. Schweizweit traf in der NLA kein Spieler mehr als Hallén (27 Tore und 15 Assists). Nun bleibt der stille Schwede eine weitere Saison bei den Zugern. «Alexander ist im Verein bestens integriert. Er spricht bereits gut Deutsch und hilft gerne mit, wo er kann. Wir freuen uns sehr, dass Alex bei uns bleibt», meint Sportchef Bruno Schelbert.

Für Alexander Hallén selber war der Entscheid, ein weiteres Jahr in Zug zu verbringen, schnell gefällt: «Ich fühle mich hier in Zug sehr wohl. Das Umfeld und das Team stimmt für mich, und jedes Jahr machen wir einen Schritt vorwärts. Ich bin gespannt, wohin die Reise in der kommenden Saison hingeht.»

Nik Odermatt verlässt nach zwei Saisons Zug United. Der gebürtige Zuger kam nach einer langen Verletzungsserie, die ihn über eineinhalb Jahre ausser Gefecht setzte, erst in der letzten Phase der vergangenen Meisterschaft wieder aufs Spielfeld zurück. Nik wechselt zu Ligakonkurrent Waldkirch St.Gallen. Zug United dankt Nik für sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. (tn)