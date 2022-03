Unihockey Zug United verpflichtet einen Weltstar Der derzeit beste schwedische Verteidiger und dreifache Weltmeister Robin Nilsberth wechselt auf die kommende Saison mit einem Mehrjahresvertrag zum NLA-Klub. 08.03.2022, 12.42 Uhr

Zug United ist auf die kommende Saison ein Transfer gelungen, der in der Unihockeywelt für Aufsehen sorgt. Robin Nilsberth, unumstrittener Leader beim mehrfachen schwedischen Meister Storvreta und in der Nationalmannschaft, wechselt laut einer Mitteilung des Vereins nach 15 Jahren in der höchsten schwedischen Liga SSL nach Zug. Der 32-jährige Rechtsausleger habe einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet und werde sich bereits im Juni dem neuen Team anschliessen.