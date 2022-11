Zug United gewinnt gegen Waldkirch-St. Gallen mit 7:6

Unihockey Zug United wankt, fällt aber nicht – und rückt dem Spitzenduo auf die Pelle Die Zuger gewinnen das NLA-Spiel gegen Waldkirch-St.Gallen mit 7:6 nach Verlängerung. Michael Wyss 21.11.2022, 13.33 Uhr

Zug mit Linus Arnold (Mitte, gegen Stefan Schiess) muss sich mit zwei Punkten zufriedengeben. Bild: Maria Schmid (Zug, 20. November 2022)

Der auf dem Papier klare Favorit Zug United tat sich am Sonntagnachmittag in der heimischen Stadthalle vor 430 Zuschauenden gegen Waldkirch-St. Gallen schwer. Während der gesamten Partie bekundete Zug gegen diesen Gegner grosse Mühe, konnte sich nicht entfalten und nicht das wahre Gesicht zeigen.

Es war ein Spiel, das von vielen individuellen Fehlern geprägt war. Nur so war es auch zu erklären, dass die Equipe von Headcoach Antti Ruokonen, die ohne den frischgebackenen Weltmeister Robin Nilsberth – fehlte krankheitsbedingt – auskommen musste, zwischenzeitlich mit 1:3 in Rückstand lag.

Die St. Galler freuen sich über das erste Tor. Bild: Maria Schmid (Zug, 20. November 2022)

Stärkephase nicht länger genutzt

Die beste Phase in diesem Spiel hatte das Heimteam zwischen der 24. und 32. Minute, wo es den erwähnten Zwei-Tore-Rückstand in einen 5:3-Vorsprung verwandelte. Doch Zug United, eigentlich im Aufwind nach dieser Aufholjagd, vergeigte diese Ausgangslage wieder auf dumme Art und Weise. Mit einem Doppelschlag innert 52 Sekunden schafften die Ostschweizer das 5:5, der Ausgang der Partie war wieder offen.

Die Gäste schafften in der Folge sogar die 6:5-Führung (43. Spielminute), doch Captain Tim Mock rettete Zug United mit dem Treffer zum 6:6 in die Verlängerung. In dieser behielt Julian Nigg die Übersicht und schlenzte den Ball in der 67. Minute zum Siegtreffer in die Maschen. Er profitierte bei seinem Game-Winning-Treffer von einem herrlichen Zuspiel von Adrian Furger.

Die Zuger können am Schluss doch jubeln. Bild: Maria Schmid (Zug, 20. November 2022)

Nur fünf Punkte Rückstand auf den Ersten

Der Machtwinner sagte nach der Partie «Ich bin glücklich, dass wir siegten. Dass ich den Treffer erzielte, spielt keine Rolle. Der Sieg war wichtig für die Moral. Wir hätten gerne nach 60 Minuten gewonnen, doch wir zeigten heute kein gutes Spiel. Die beiden Punkte nehmen wir aber, denn momentan ist jeder Zähler wichtig.»

Wie recht er hat, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse und die Tabelle. Leader GC Zürich (23 Punkte) und Verfolger Wiler-Ersigen (22) verloren gegen Teams im Rennen um die Playoff-Plätze. Zug United liegt mit 17 Punkten als Tabellenfünfter weiter auf Kurs und hat acht Zähler Reserve auf Platz 9. Dass Zug United sogar wieder Sichtkontakt mit der Tabellenspitze hat, zeigt, wie spannend die Meisterschaft ist.

Wohin geht die Reise für die Zuger um Topskorer Anton Akerlund (rechts)? Bild: Maria Schmid (Zug, 20. November 2022)