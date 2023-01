Zug United gewinnt gegen Piranha Chur mit 6:3

Unihockey Zug United zieht mit Zweitplatziertem gleich Der 6:3-Erfolg gegen Chur ist der dritte Sieg in Serie in der LUPL-Meisterschaft. Jetzt kommentieren 09.01.2023, 15.07 Uhr

Die Zugerinnen jubeln. Bild: Roger Zbinden (Zug, 17. Dezember 2022)

Das Frauenteam von Zug United hat den dritten Sieg in Serie eingefahren. Am Sonntagabend gewann es in Chur mit 6:3 und verteidigte damit den dritten Platz in der Tabelle erfolgreich. Mit 28 Punkten weisen die Zugerinnen nun die gleiche Ausbeute aus wie die Kloten-Dietlikon Jets auf Rang 2. Allerdings haben die Zürcherinnen eine Partie weniger ausgetragen.