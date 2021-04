Unihockey Zugs Nationalspieler Luca Graf wechselt nach Schweden Der 30-jährige Verteidiger kehrt zu Sirius nach Uppsala zurück, wo er schon im Dezember tätig war. 12.04.2021, 09.41 Uhr

Luca Graf (am Ball) versucht sich nochmals in der weltbesten Liga. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 16. Januar 2021)

(bier) Nach nur einer Saison verlässt der Schweizer Nationalspieler Luca Graf Zug United. Wie der Verein mitteilt, habe er von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht und werde nächste Saison in Schweden bei Sirius spielen. Dort also, wo der 30-Jährige während des NLA-Unterbruchs für einen Monat tätig war: «Der Aufenthalt im Dezember war mitunter ein Auslöser, nochmals in der besten Liga der Welt spielen zu wollen – gerade als Vorbereitung auf die kommenden WM. In Schweden kann ich mich noch stärker auf Unihockey konzentrieren», wird Graf in der Mitteilung zitiert. Erstmals im Norden spielte der Verteidiger in der Saison 2013/14 in Växjo.

Auch Yannick Rubi, der in den zurückliegenden Playoff-Viertelfinals gegen Wiler-Ersigen als Skorer brillierte, wechselt den Verein. Er ziehe studienhalber zurück in die Ostschweiz und werde für Thurgau in der Nationalliga B aktiv sein. Ihre Verträge in Zug verlängert haben hingegen Andrea Menon und Marco Laely. Sie waren schon Teil des Aufstiegsteams im Jahr 2017.

Frauen werden neu aufgestellt sein

Viele Abgänge gibt es laut einer weiteren Mittelung beim Zuger NLA-Frauenteam. Noemi Kistler und Olivia Herzog (zu Meister Kloten-Dietlikon Jets), Sandra Kuster (Piranha Chur), und Samira Inglin (Skorpion Emmental-Zollbrück) wechseln innerhalb der höchsten Liga. Anja Krummenacher zieht es in die NLB zu Rümlang-Regensdorf. Sabrina Rüttimann verlässt Zug in noch unbekannte Richtung und Torhüterin Daniela Liechti beendet ihre Laufbahn.