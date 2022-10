Die Frauen von Zug United gewinnen gegen Berner Oberland und Chur

Unihockey Zwei Siege gegen besser gestartete Teams: Die Zugerinnen lassen aufhorchen Zug United holt bei Unihockey Berner Oberland und gegen Piranha Chur fünf von sechs Punkten in der NLA. Peter Rohner 10.10.2022, 13.38 Uhr

Ivana Supakova (in Blau) setzt Churs Goalie Jill Münger unter Druck. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Piranha Chur versuchte alles, um in den letzten zwei Minuten noch den Ausgleich zu erzielen. Doch die Gastgeberinnen blockten alles, was irgendwie Richtung Tor kam, und Goalie Micheline Müller musste gar nicht mehr eingreifen. Müller konnte später mit ihren Zuger Teamkolleginnen den ersten Heimsieg der laufenden Saison bejubeln.

Dieser war dank einer kämpferisch und weitgehend disziplinierten Leistung auch nicht unverdient. Den Weg zum Erfolg wiesen im letzten Drittel die beiden Neuzuzüge Isabelle Gerig (4:3/46.) und Denisa Ratajova (5:3/55.). Die Rückkehrerin Gerig traf mit einem scharfen, platzierten Schlenzer in die hohe Torecke. Ratajova setzte mit einem sehenswerten Energieanfall gegen Anja Jakob und Goalie Jill Münger durch.

Auch ein wohl irreguläres Gegentor weggesteckt

Dabei war den Zentralschweizerinnen der Auftakt in die Partie – nicht zum ersten Mal in der heimischen Halle in den letzten Wochen – missglückt. Schon nach 39 Sekunden führten die Bündnerinnen nach einem Konter, den die ehemalige Zugerin Eliska Trojankova eiskalt abschloss.

Im Gegensatz zu den vorangehenden Heimspielen gegen die Titelaspiranten Skorpion Emmental und Kloten-Dietlikon fanden die Zugerinnen aber den Zugriff auf die ­Partie. Zwar gelangen Corin Rüttimann und in Überzahl Dina Koch jeweils die Führungstreffer nach den Ausgleichstoren von Ratajova.

Die Zugerinnen Denisa Ratajova (rechts) und Isabelle Gerig (im Vordergrund) zeigen eine starke Partie. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Doch liessen sich die Gastgeberinnen nicht aus dem Konzept bringen. Auch nicht dadurch, dass der 3:2-Führungstreffer kurz vor der ersten Pause wohl nicht hätte zählen dürfen, da der Ball – so suggerieren die TV-Bilder – nie hinter der Torlinie war.

Und während die Zugerinnen fortan die Paradelinie von Chur mit den beiden Tschechinnen wie auch Rüttimann weitestgehend unter Kontrolle hatten, fanden Ratajova und Gerig, die erstmals nach ihrer Verletzung im Startspiel wieder spielen konnte, immer besser ins Spiel. Den Ausgleich im Mitteldrittel erzielte indes die aufgerückte Verteidigerin Ivana Supakova.

Die 18-jährige Emma Hedlund resümierte:

«Es war ein intensives Spiel mit hohem Tempo. Dank viel Energie und Kampf konnten wir auf das frühe Gegentor reagieren und zeigten über das ganze Spiel eine gute Leistung.»

Klare Führung verspielt – und doch noch gewonnen

Nur knapp 20 Stunden zuvor hatten die Zugerinnen in Seftigen bei Unihockey Berner Oberland ihren ersten Saisonsieg gefeiert – auf dramatische Weise. Zu Beginn des dritten Spielabschnitts erhöhte die Schwedin Julia Ravelius nach feinem Zuspiel von Sabrina Ott auf 5:2.

Die Führung war vor allem dank eines dominanten Startdrittels durchaus verdient. Nicht zum ersten Mal jedoch verspielten die Zentralschweizerinnen diese wieder. Jelena Zurbriggen entwischte der Zuger Abwehr zweimal auf identische Weise; dazwischen traf Flavia Kuratli im ­Powerplay.

Nach dem 5:5 hatten die Zugerinnen wieder mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Doch schien die nötige Fortüne an diesem Abend zu fehlen: Als 46 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit ein Schuss von Karin Wenger von Micheline Müllers Helm im ­hohen Bogen ins Tor fiel.

Micheline Müller lässt sich nicht bezwingen

Doch diesmal hatten die Zugerinnen die passende Antwort rechtzeitig bereit: Ohne Goalie und mit sechs Feldspielerinnen erzielte Ott 30 Sekunden später den Ausgleichstreffer. Weil in der zehnminütigen Verlängerung kein Treffer fiel, musste das Penaltyschiessen über den Zusatzpunkt entscheiden.

Für Zug United trafen Ratajova, Ronja Bichsel und Weronika Noga, während keine Berner Oberländerin den Ball an Micheline Müller vorbeibrachte. «Wir waren von Beginn an bereit und konzentriert», sagte Zugs Rhea Hoorn nach der Partie. «Wir haben auch nach dem Gegentor kurz vor Schluss nicht aufgegeben.»

Dank der fünf Punkte an diesem Wochenende schoben sich die Zugerinnen in der Tabelle ans breite Mittelfeld hinter dem souveränen Leader Kloten-Dietlikon heran.

Nationalliga A (Lidl Unihockey Prime League)

Berner Oberland – Zug 6:7 n.P. (0:2, 2:2, 4:2)

Raiffeisen Arena Gürbetal, Seftigen. – 248 Zuschauer. – SR Häusler/Isler. – Tore: 3. Ratajova (Supakova) 0:1. 8. Ott (Ratajova/Ausschluss Kuratli) 0:2. 24. Kuratli 1:2. 28. Ravelius (Anderegg) 1:3. 33. Andrea Müller (Lahti) 2:3. 35. Gemperle 2:4. 42. Ravelius (Ott) 2:5. 46. Zurbriggen (Bieri) 3:5. 47. Kuratli (Meer/Ausschluss Supakova) 4:5. 54. Zurbriggen (Kuratli) 5:5. 60. (59:14) Wenger 6:5. 60. (59:44) Ott (Supakova) 6:6 (Zug ohne Goalie). – Penaltyschiessen: Ratajova 0:1, Köstinger -. Ott -, Bieri -. Ronja Bichsel 0:2, Andrea Müller -. Noga 0:3. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Berner Oberland; 4-mal 2 Minuten gegen Zug United.

Berner Oberland: Töndury; Eggel, Meer; Fäs, Soltermann; Järvinen, Grossenbacher; Wenger, Zurbriggen, Kuratli; Greber, Köstinger, Bieri; Andrea Müller, Pakarinen, Lahti.

Zug: Müller; Supakova, Kiser; Noga, Anderegg; Burkhardt, Ramona Bichsel; Ronja Bichsel, Ratajova, Hoorn; Ravelius, Ott, Gemperle; Röösli, Böhi, Hedlund; Horvath.



Zug United – Chur 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)

Kantihalle Zug. – 204 Zuschauer. – SR Friemel/Hasselberg. – Tore: 1. (0:39) Trojankova (Schneller) 0:1. 11. (10:02) Ratajova 1:1. 11. (10:53) Rüttimann (Wyss) 1:2. 19. (18:35) Ratajova (Ausschluss Gerig!) 2:2. 20. (19:36) Dina Koch (Wyss/Ausschluss Gerig) 2:3. 31. Supakova (Ratajova) 3:3. 46. Gerig (Ravelius) 4:3. 55. Ratajova (Kiser) 5:3. – Strafen: Je 2 Minuten.

Zug: Müller; Supakova, Kiser; Noga, Anderegg; Burkhardt, Ramona Bichsel; Knüsel; Ronja Bichsel, Ratajova, Gerig; Ravelius, Ott, Gemperle; Röösli, Böhi, Hedlund; Horvath, Hoorn.

Chur: Münger; Luana Rentsch, Klapitova; Berger, Jakob; Gansner, Joos; Trojankova, Řepkova, Schneller; Rüttimann, Wyss, Dina Koch; Capatt, Chiara Rentsch, Vanessa Koch.