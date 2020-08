Unklare Situation nach Kollision in Zug – Polizei sucht Zeugen Bei der Kreuzung Chamer-/Steinhauserstrasse in Zug kam es am Samstagmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Autos. 08.08.2020, 17.26 Uhr

Zwei Autos waren bei der Kollision involviert. Bild: Zuger Polizei

(zfo) Bei der Kollision wurde eine Person verletzt, schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr in Zug bei der Kreuzung Chamer-/Steinhauserstrasse. Eine 33-jährige Frau fuhr auf der Chamerstrasse in Richtung Cham. Gleichzeitig fuhr ein 38-jähriger Mann auf der Steinhauserstrasse und wollte bei der Kreuzung links in die Chamerstrasse, in Richtung Zug einbiegen. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einer seitlich-/frontalen Kollision.