Leserbrief Unnatürliche Intelligenz Zur Zeitungsbeilage ROI vom 20. November

In der Zeitungsbeilage ist der künstlichen Intelligenz eine Doppelseite gewidmet. Mir wäre die natürliche Intelligenz oft lieber. Warum wird von künstlicher und nicht von unnatürlicher Intelligenz gesprochen? Die Wortschöpfung «Kopfleerete» dürfte eine Folge davon sein, dass immer mehr hohle Köpfe unter uns sind. Seit ich eine Schülerin sah, wie sie beim Loreto aus dem Bus stieg und eine riesige Nikotin-Dampf-Wolke (E-Zigarette) von sich gab, verstehe ich nun den Sinn der Wortschöpfung «den Kopf lüften». In Bern braucht es extra ein Rauchzimmer für die hohlen Köpfe, dafür fehlt leider der Platz für ein Stillzimmer in der Nähe. Kein Wunder wird das Parlament auf Philip Morris hereinfallen.

Zur künstlichen Intelligenz gehört auch die künstliche Befruchtung. Ich bin überzeugt, das Problem könnte wirksamer durch Kaminfeger und genussvoller gelöst werden. Ich wünschte mir, wenn schon keine künstliche Intelligenz in hohle Köpfe nachgerüstet werden kann, dass möglichst viele Menschen zu Weihnachten statt einer Weinflasche einer Flasche Olivenöl als Geschenk den Vorzug geben (natürliche Intelligenz). Vielleicht könnte man noch den folgenden Witz anfügen: Drei Junge diskutieren über ihre Herkunft. Der erste meint, er stamme von den Bienen, der zweite wähnt sich vom Storch. Weil der Dritte schweigt, wird er gedrängt bis er weint und erklärt, er stamme aus einer armen Familie und da mache sein Vater alles selbst.

Tony Stocklin, Steinhausen