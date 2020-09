Leserbrief Unscheinbare Perle in Neuheim Zur Ausstellung im Depot für Technikgeschichte 24.09.2020, 15.43 Uhr

Kürzlich hatte der Schreibende die Gelegenheit, im Rahmen der Denkmaltage an einer Führung durch das Zuger Depot für Technikgeschichte in Neuheim teilzunehmen. Das in einem ehemaligen Militärlagergebäude untergebrachte Museum ist eine wirkliche Perle. So finden sich nicht nur historische Fahrzeuge wie der erste Zuger Bus «Orion», der Triebwagen «Elefant» des letzten Zuger Trams oder die berühmten blauen Saurer-Busse samt Anhänger. Nein – auch die Geschichte des wichtigsten und prägendsten Zuger Industriebetriebes ist umfangreich dokumentiert.