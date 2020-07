«African Mirror» - Unser Blick auf die Urvölker Afrikas Der Fliz Filmclub Zug präsentiert «African Mirror», ein Filmdokument, welches zur Auseinandersetzung mit dem Afrikabild aus Sicht der westlichen Welt anregt. Andreas Faessler 10.07.2020, 05.00 Uhr

René Gardi bei Filmarbeiten in Afrika. Bild: PD

René Gardi (1909–2000) war in den 1950er- und 1960er-Jahren so etwas wie der kulturelle Botschafter für Afrika. Der Berner Filmemacher, Fotograf und Reiseschriftsteller hat mit einer Vielzahl an Dokumentationen, Publikationen und Filmen die Urvölker in der Wildnis Afrikas porträtiert. Gardi schwärmte für die einfache, urtümliche Lebensweise der Wilden im Busch und in der Savanne der Südsahara und im Gebiet des nördlichen Kameruns – fernab der Landstrassen und Städte.