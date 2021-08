Swisstrack: Zuger Firma soll mit GPS-Trackern tricksen

ONLINEHANDEL Zuger Firma soll mit GPS-Trackern tricksen Dank den GPS-Sendern von Swisstrack sollen Kundinnen und Kunden jederzeit wissen, wo ihr Auto, Velo oder Haustier ist. Doch für manche entpuppt sich das Geschäft mit der Sicherheit als Enttäuschung: Sie fürchten, einem Betrüger aufgesessen zu sein. Und haben den Betreiber eines Zuger Onlineportals angezeigt. Kilian Küttel 31.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Onlineshop aus Zug soll Kundinnen und Kunden mit fehlerhaften GPS-Trackern um ihr Geld bringen. Symbolbild: Keystone/Christian Beutler

«Vielen Dank für deinen Auftrag! Wir haben deine Bestellung (…) erhalten und werden sie umgehend bearbeiten.»

Als Martin Seiler* das Bestätigungsmail erhält, ahnt er nicht, dass ihm seine Bestellung noch viel Ärger machen wird. Dabei will er nur ein wenig Sicherheit: «Falls mein Velo gestohlen wird, will ich wissen, wo es ist», sagt der 37-jährige Schweizer über ein Jahr, nachdem er im Internet einen Fahrradtracker geordert hat; ein Gerät, bestehend aus einem Gehäuse, einem Akku und einer Sim-Karte, das im Sattel versteckt wird. Per App soll Seiler nachverfolgen können, wo sich sein Velo befindet. Jederzeit. «SIM Karte einstecken & sofort einsatzbereit» verspricht der Onlineshop Swisstrack.org, bei dem Seiler das Gerät für 119.90 Euro kauft. 34.90 Euro zusätzlich zahlt er für den Akku – alles per Sofortüberweisung.

Heute würde er das nicht mehr tun. Nachdem der 37-Jährige länger auf die Lieferung wartet, beginnt er im Internet zu recherchieren. Auf Bewertungsportalen findet er Rückmeldungen von Kunden, die sich über lange Lieferzeiten und die schlechte Qualität der Ware beschweren. Manche berichten sogar, die Geräte würden überhaupt nicht funktionieren.

Verhandlungen, Drohungen, keine Einigung

Als das Paket ankommt, verweigert Seiler die Annahme. Er will den Tracker zurückgeben; sein Geld wieder, das er der Web Science GmbH überwiesen hat. Doch die Shopbetreiberin mit Sitz an der Baarerstrasse 75 in Zug will ihm lediglich 35 Euro zurückzahlen, bietet ihm danach einen Gutschein für den Webshop an. Seiler weigert sich, beharrt auf seiner Rückforderung.

Monatelang schreiben die Parteien hin und her, verhandeln, streiten, werden sich nicht einig. «Ich diskutiere nicht mit Ihnen», schreibt der Inhaber des Onlineshops, ein 39-jähriger Deutscher und droht wegen der Kritik an ihm und seiner Geschäftsführung wiederholt mit einer Strafanzeige wegen Ehrverletzung. «Ich habe immer noch nichts gehört», sagt Martin Seiler heute.

Selber hat er eine Betreibung gegen die Web Science GmbH eingeleitet und den Fall dem Friedensrichteramt der Stadt Zug vorgetragen. Dort bekommt er mit Entscheid vom 4. Februar 2021 Recht: Die Web Science GmbH, deren Inhaber an der Sitzung unentschuldigt ferngeblieben ist, muss Seiler 402.30 Franken zahlen - und hat das auch getan.

Staatsanwaltschaft weiss von Swisstrack

«Ich weiss nicht, wie ich so naiv sein konnte», sagt Olaf Buntemeyer, Inhaber einer Kommunikationsagentur aus Berlin und ebenfalls enttäuschter Swisstrack-Kunde. Seine Erlebnisse mit der Zuger Firma gleichen jenen von Seiler: Buntemeyer bestellt einen Tracker für seinen Firmenwagen. Doch als er den Sender einbauen will, funktioniert er nicht. Auch der Berliner Unternehmer findet nirgends eine Telefonnummer, kann nur per E-Mail mit dem Kundendienst kommunizieren. Nach langem Hin und Her stellt sich heraus: Die SIM-Karte wurde nie aktiviert:

«Da kann ich noch lange versuchen, den Tracker zum Laufen zu bringen.»

Auch Buntemeyer hat genug, verlangt sein Geld zurück. Derzeit bereitet er eine Betreibung vor. Zudem überlegt er sich, Anzeige zu erstatten.

Er wäre nicht alleine. Wie die Staatsanwaltschaft Zug bestätigt, prüft sie mehrere Anzeigen, die wegen der Web Science GmbH eingegangen sind. Es gilt die Unschuldsvermutung. Auch die Stiftung für Konsumentenschutz hat eine Meldung über Swisstrack erhalten:

«Das Portal weist Merkmale auf, die wir von unseriösen Websites her kennen»

, sagt Jurist Lucien Jucker. So würden etwa die Gütesiegel, mit denen sich der Anbieter auf seiner Website schmückt, keinen vertrauenerweckenden Eindruck machen.

Vorsicht bei Vorauszahlungen

Gar von Fälschungen sprechen Kunden wie Seiler und Buntemeyer, der Swisstrack auch bei der Wettbewerbskommission gemeldet hat: wegen irreführender Werbung und Verletzung der Impressumspflicht. Kontaktanfragen sind lediglich über ein vorgefertigtes Formular möglich, eine Telefonnummer oder Anschrift findet sich nicht auf der Website. Dass die Web Science GmbH hinter der Swisstracks-Seite steht, verraten nur etwa ein zum Download verfügbares Rücksendeformular sowie eine Halterabfrage der Domain.

Die Stiftung für Konsumentenschutz rät bei Onlinekäufen zur Vorsicht, wenn die Kontaktdaten des Anbieters schwierig zu finden sind. Ebenso sollte man bei Vorauszahlungen skeptisch sein:

«Seriöse Anbieter haben keinen Grund, nur gegen Vorauskasse zu liefern und bieten daher meistens verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an.»

Die Aufregung um sein Produkt kann der Inhaber von Swisstracks nicht verstehen. Der Deutsche, der bis vor wenigen Jahren in Zug gewohnt hat und im Zusammenhang mit der Kritik an seinem Unternehmen nicht namentlich genannt werden will, weist die Vorwürfe eines fehlenden Impressums oder gefälschter Gütesiegel als «unwahre Tatsachenbehauptungen» zurück:

«Es ist schlicht und einfach falsch, wenn man uns vorwirft, wir seien nicht seriös.»

Man gebe sich die «allergrösste Mühe», jedem Kunden bei technischen Fragen umgehend weiterzuhelfen. In einzelnen Fällen sei es zu langen Lieferzeiten und Schwierigkeiten bei der Rücksendung gekommen. Die Geräte seien jeweils am Zoll hängengeblieben, da die Rücksendungen nicht als solche deklariert gewesen seien. «Wir weisen in unserem Rücksendeformular ausdrücklich darauf hin, jedoch wird es immer Kunden geben, die das übersehen. Wir sind daran, alles aufzuarbeiten.» Aber Tatsache sei es auch, dass man es nicht allen Recht machen könne: «Wobei es eine sehr hohe Anzahl an zufriedenen Kunden gibt und nur einen sehr geringen Teil an Beschwerden.»

*Name geändert