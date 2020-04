Unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Autolenkerin ohne gültigen Führerausweis fährt in Baar in Leitplanke In der Nacht auf Samstag ist eine 23-jährige Autofahrerin auf der Autobahn A4a in Baar mit der Leitplanke kollidiert und davon gefahren. Dabei stand sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss und war ohne gültigen Führerausweis unterwegs. 11.04.2020, 11.09 Uhr

(spe) Am Freitag kurz nach 23.30 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine Meldung, dass ein Personenwagen auf der Autobahn A4a in Baar mit der Leitplanke kollidiert und anschliessend Richtung Zug davongefahren sei. Kurze Zeit später konnte die Unfallverursacherin von einer Patrouille der Zuger Polizei bei der Verzweigung Chamer-/Letzistrasse in Zug angetroffen werden. Sie hatte das beschädigte Fahrzeug mitten auf der Verzweigung abgestellt, wie die Zuger Polizei mitteilt.