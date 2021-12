Unterägerer Stimmvolk: Entscheid über Sanierung Schulareal Acher

Unterägeri 23 Jahre führte Josef Ribary durch die Gemeindeversammlungen – jetzt steht seine letzte an Mit der Sanierung und Umnutzung der Schulgebäude Acher Ost und Nord für 2,76 Millionen Franken soll das Bauprojekt rund um den Neubau Acher Mitte abgeschlossen werden. Carmen Rogenmoser 10.12.2021, 05.00 Uhr

Das neue Schulhaus Mitte ist fast fertig. Nun steht die Sanierung der Gebäude Acher Ost und Nord an. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 8. Dezember 2021)

Mittagstisch, schulergänzende Betreuung, Deutsch als Zweitsprache, schulische Heilpädagogik, Logopädie, Schulsozialarbeit, textiles Werken und der Hausdienst: All das soll in Unterägeri in Zukunft unter einem Dach Platz haben. Dafür werden die bestehenden Räume der Schulhäuser Acher Ost und Nord umgenutzt – für 2,76 Millionen Franken. Miteingerechnet sind auch Unterhaltsarbeiten an der Fassade. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die Gelegenheit, an der kommenden Gemeindeversammlung vom Montag, 13. Dezember (20 Uhr, in der Ägerihalle), über das Kreditbegehren abzustimmen.

Die Sanierung der Schulgebäude erfolgt im Zuge des Neubaus Schulhaus Acher Mitte. Die Bevölkerung hat sich im November 2019 für das 17,7 Millionen Franken teure Projekt ausgesprochen. In der damaligen Abstimmungsvorlage war die künftige Nutzung von Acher Ost und Nord für schulergänzende Betreuungsangebote vorgesehen.

Die Arbeiten sollen im August aufgenommen werden

Das ortsansässige Architekturbüro Schumacher wurde beauftragt, eine Projektstudie für die Umnutzung der beiden Gebäude zu erstellen. Sie sieht vor, die bestehenden Schulräume und die Büroräume des Rektorats grösstenteils in ihrer Grundrissgestaltung zu belassen. Die sanitären Anlagen werden saniert und eine entsprechende Einrichtung für den Mittagstisch soll eingebaut werden. Die Gebäude werden brandschutztechnisch an die geltenden Vorschriften angepasst und die Haupteingänge behindertengerecht ausgebildet.

Der Zeitplan sieht vor, in einem ersten Schritt ab August bis Dezember 2022 die Umnutzung im Acher Ost und unmittelbar im Anschluss jene im Acher Nord zu realisieren. Die Arbeiten zum Fassadenunterhalt sollen mit dem Beginn der Sommerferien 2023 starten.

Dem Antrag des Gemeinderates sollte nichts im Wege stehen. Die Finanzen der Gemeinde sind solide, wie das Budget 2022, das an der Versammlung ebenfalls behandelt wird, zeigt. Für das nächste Jahr wird mit einem Gewinn von 550'000 Franken gerechnet, trotz eines Steuerrabatts von 3 Prozentpunkten (bei einem Steuerfuss von 60 Prozent). Weitere Themen sind die Finanzstrategie der Gemeinde 2022 bis 2026 und die Erneuerung des Konzessionsvertrages zwischen der Einwohnergemeinde Unterägeri und der WWZ AG.

Die Parteien gehen mit dem Gemeinderat einig: SP, Grüne und FDP unterstützen die Anträge des Gemeinderates. «Das Budget 2022 sowie der Steuerrabatt werden befürwortet. Einzig die Position des Seesteges wirft Fragen auf», schreibt allerdings Matthias Buzzi, Präsident die Mitte. Dafür sei ein Projektierungskredit von 150'000 Franken eingeplant. Die Mitte möchte genauer wissen, wie der aktuelle Planungsstand ist und ob bereits ein Austausch mit den zuständigen kantonalen Stellen, involvierten Personen und Grundstückeigentümern stattgefunden habe.

Eine Ära geht zu Ende

Gemeindepräsident Josef Ribary. Bild: CHH

Gewichtiger als die ordentlichen Geschäfte dürfte aber wohl die Verabschiedung von Gemeindepräsident Josef Ribary sein. Er wird durch seine letzte Versammlung führen. 27 Jahre war Josef Ribary im Gemeinderat in Unterägeri, 23 davon als Gemeindepräsident. In der Vorlage heisst es: «Mit seinem Rücktritt per Ende Dezember geht eine Ära zu Ende.»

Josef Ribary sei es als Gemeindepräsident und Bauchef ein grosses Anliegen gewesen, die gemeindlichen Infrastrukturen stetig zu erneuern und zu verbessern. Nun kann er seine Ära mit einem letzten Baugeschäft abschliessen.