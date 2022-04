Arbeiter verletzt sich in Unterägeri nach Sturz lebensbedrohlich

Unterägeri Arbeiter stürzt auf einer Baustelle mehrere Meter in die Tiefe – er verletzt sich lebensbedrohlich Ein 26-Jähriger stürzte bei seiner Arbeit am Montagmorgen vier Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Er musste von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden. 11.04.2022, 14.52 Uhr

Der betroffene Arbeiter verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen wurde. Bild: PD

Auf einer Baustelle an der «Alten Landstrasse» in Unterägeri kam es am Montagmorgen zu einem Arbeitsunfall. Wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt, stürzte ein 26-jähriger Arbeiter aus vier Metern Höhe auf den Boden. Dabei verletzte er sich lebensbedrohlich.