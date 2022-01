Café Brändle schliesst bis zum Ende der Zertifikatspflicht

Unterägeri Aus Protest gegen die Zertifikatspflicht: Café Brändle bleibt bis auf weiteres geschlossen Inhaber Thomas Brändle hat entschieden, bis zum Ende der Zertifikatspflicht in seinem Lokal keine Gäste zu empfangen. «Auch um ein Zeichen zu setzen», wie er erklärt. Er ist überzeugt, richtig zu handeln – obwohl er eine Anzeige am Hals hat. Rahel Hug Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Das Café Brändle ist seit Ende 2021 geschlossen. Der Laden bleibt geöffnet. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 24. Januar 2022)

Der Gastronom Thomas Brändle aus Unterägeri ist mit den Coronamassnahmen nicht einverstanden. Diese Haltung machte der Inhaber des Café Brändle schon im letzten Herbst mit folgender Ankündigung publik: «Werde ich gezwungen, die Zertifikatspflicht einzuhalten, werde ich das Café schliessen.» Thomas Brändle, der auch als Schriftsteller tätig ist, hat Wort gehalten: Per Ende 2021 hat er sein Lokal zugemacht. «Unsere Küche sowie das Café bleiben bis zum Ende der Zertifikatspflicht geschlossen», informiert er die Gäste auf der Homepage. Der Laden der Bäckerei, Konditorei und Chocolaterie im Dorfzentrum von Unterägeri ist normal geöffnet.

Thomas Brändle. Bild: Stefan Kaiser

Letztes Jahr hat Brändle seinen Betrieb auf Animap.ch eingetragen, einem «diskriminierungsfreien Branchenportal». Es komme ihm «völlig schräg» vor, dass er den Gesundheitszustand seiner Gäste kontrollieren müsse, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Seine Haltung hat sich nicht geändert. Auf Anfrage schreibt er: «Mir erschliesst sich nicht, warum jemand, der ohne Zertifikat kurz in einem Café mit Schutzkonzept verweilt, grösserer gesundheitlicher Gefahr ausgesetzt ist, als jemand, der stundenlang eng an eng in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitzt.» Er werde «zur Ausgrenzung gesunder Menschen genötigt». Wer nicht das Gegenteil beweisen könne, gelte nun also grundsätzlich als krank.

«Diese abseitige Sichtweise bringt mich als Christ wie als Mensch in ein ethisch-moralisches Dilemma. Dieses konnte ich nur durch die Schliessung lösen.»

Was bedeutet die Schliessung für die Angestellten im Café? Auf diese Frage spricht Brändle von einem «Vertrauensbruch» des Bundesrates. «Im Frühling versprach der Bundesrat, dass im Herbst alle Massnahmen aufgehoben würden, wenn im Sommer alle Impfwilligen geimpft sind.» Er habe sich darauf verlassen und bis anhin auf Entlassungen verzichtet, im August sogar drei Auszubildende dazugenommen. Trotzdem sei im Herbst die Zertifikatspflicht gekommen. «Da musste ich reagieren. Die beiden gekündigten Mitarbeiter haben nahtlos eine neue Anstellung gefunden. Alle anderen kann ich ohne Kurzarbeit weiter beschäftigen, weil meine Frau und ich uns einschränken.»

Der Entscheid des Unterägerer Gastronomen hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst bei der Kundschaft: «Von bedingungsloser Zustimmung bis Verständnislosigkeit war alles dabei.»

Erfolglose Strafanzeige gegen Polizisten

Nachdem im September Polizisten zwei Covid-Kontrollen in Brändles Café durchgeführt hatten, reichte der Inhaber Strafanzeige gegen sie ein. Er warf den Polizisten vor, sein Lokal ohne Durchsuchungsbeschluss betreten, sich nicht ausgewiesen und seine Gäste belästigt zu haben. Die Strafanzeige lautete auf Hausfriedensbruch, Nötigung und Amtsmissbrauch. Anfang Dezember teilten die Strafverfolgungsbehörden mit, dass die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme der Strafuntersuchung verfügt habe. Die Vorwürfe seien haltlos, die Polizisten hätten sich gesetzeskonform verhalten. Wie die Nachfrage bei Judith Aklin, Kommunikationsverantwortliche bei der Zuger Polizei, zeigt, ist die Nichtanhandnahmeverfügung inzwischen rechtskräftig.

Eine Anzeige am Hals hingegen hat Cafébetreiber Brändle selbst. Wie Judith Aklin ausführt, erfolgte sie wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung besondere Lage. «Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen», so Aklin.

Thomas Brändle will nicht einsehen, dass er gegen die Covid-Verordnung verstossen haben soll. Er beruft sich dabei auf Rechtsgutachten von Experten wie Strafrechtsprofessor Marcel Niggli oder Beat Rieder. Mitte-Ständerat und Rechtsanwalt Rieder etwa bezeichnete die Zertifikatspflicht als grundrechtswidrig. Zudem, fügt Brändle an, mache das Zertifikat «offensichtlich auch epidemiologisch kaum Sinn». Entsprechend hat der Cafébetreiber die Zertifikatspflicht auch nach den Polizeikontrollen im Herbst in seinem Lokal nicht umgesetzt. «Deswegen habe ich es ja geschlossen», erklärt er. Es gehe ihm auch darum, «ein Zeichen zu setzen».

24 Verzeigungen wegen Nichteinhalten von Covid-Bestimmungen

Thomas Brändle ist nicht der einzige, der sich der Zertifikatspflicht widersetzt. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 794 Kontrollen in Restaurants durchgeführt, wie Judith Aklin Auskunft gibt. «Die Kontrollen beinhalten nicht nur die Einhaltung der Zertifikatspflicht, sondern die Einhaltung sämtlicher Covid-Bestimmungen. Wir weisen nur die Jahreszahlen aus.» Es kam insgesamt zu 24 Verzeigungen wegen Nichteinhalten von Covid-Bestimmungen.

