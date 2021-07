Unterägeri Blitzeinschlag: Die Glocke der Eremitenkapelle ist vorübergehend verstummt Ein Blitz hat in die Dreifaltigkeitskirche eingeschlagen und die Aufhängung der Glocke beschädigt. Eine Spezialfirma ist nun mit den Reparaturarbeiten beschäftigt. Carmen Rogenmoser 05.07.2021, 12.00 Uhr

Der Turm der Eremitenkapelle in Mittenägeri ist eingerüstet. Bild: PD

Mitten in der Nacht Anfang Juni knallte es so richtig im Gebiet Mittenägeri. Zuerst erhellte ein Blitz die Nacht und sogleich folgte ein gewaltiger Donner. Den Nachbarn war wohl sofort klar: Es muss irgendwo ganz in der Nähe eingeschlagen haben. Getroffen war tatsächlich der Turm der kleinen Eremitenkapelle.

«Zum Glück ist kein Feuer ausgebrochen»,

sagt Alfred Meier, Bauverantwortlicher im Unterägerer Kirchenrat.

Kaputt ging durch das Gewitter aber trotzdem das eine oder andere: Der Strom des an der Kapelle angebauten ehemaligen Eremitenhauses funktionierte nicht mehr, das Dach der Kapelle hat gelitten und die Aufhängung der Glocke wurde beschädigt. «Das hölzerne Joch wurde gespalten und muss komplett ersetzt werden», erklärt Meier.

Das Joch, an dem die Glocke hängt, wurde durch den Blitzeinschlag gespalten. Bild: PD

Maier weiss, wovon er redet. Erst Ende 2019 begleitete er die Sanierung des Turms der Marienkirche in Unterägeri und einige Jahre zuvor hatte er die Aufsicht über die Reparatur des Dachs der Pfarrkirche. Die im Vergleich dazu viel weniger aufwendigen Arbeiten an der Eremitenkapelle sind trotzdem etwas Besonderes. Das Glöcklein stammt wohl aus dem 15. Jahrhundert. Wie alt es genau ist, ist unklar. Ein Giessdatum fehlt.

Von Unterägeri an die Schlacht am Gubel

Sagenumwoben ist die ehemalige Einsiedelei und ihre kleine Kapelle aber sowieso: In der Nacht des 23. Oktober 1531 soll laut «Kulturpunkte Zug» Christian Iten, ein historisch kaum fassbarer Ägerer Hauptmann, bei einem Bildstöcklein seine Krieger versammelt und gezählt haben, bevor sie in die Schlacht am Gubel zogen. Dort besiegten sie das reformierte Heer und entschieden so den zweiten Kappelerkrieg zu Gunsten der Katholiken. Zur Erinnerung daran wurde später, wohl 1705, diese Kapelle erbaut, die der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht ist.

Nachdem die Kapelle in der Franzosenzeit, um 1800, beschädigt und dann dem Verfall überlassen wurde, erhielt sie ihre heutige Gestalt 1824. Vier Jahre später errichtete der erste der fortan hier lebenden Einsiedler das benachbarte Eremitenhaus.

Das Eremitenhaus ist auch heute noch bewohnt, aber schon lange keine Einsiedelei mehr. In der kleinen Kapelle werden Andachten gehalten. Die Glocke läutet regelmässig jeden Samstag um 17 Uhr. Drei bis vier Wochen müssen sich die Nachbarn noch gedulden, bis das vertraute Läuten wieder zu hören ist. So lange dauert die Instandsetzung des Jochs. Eine Spezialfirma hat es in der Zwischenzeit demontiert und ist nun mit den Reparaturarbeiten beschäftigt.