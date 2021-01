Unterägeri Damit die Zeit nicht mehr stehen bleibt, wenn es schneit: Turmuhrzeiger der Pfarrkirche erhalten Elektromotor Die historische Turmuhr der Pfarrkirche Unterägeri aus dem Jahr 1861 ist noch immer im Dienst. Damit sie auch den Widrigkeiten von Wind und Wetter trotzen und den Ansprüchen der modernen Zeit genügen kann, wird sie mit ausgeklügelten technischen Hilfsmitteln unterstützt. Cornelia Bisch 08.01.2021, 05.00 Uhr

Sigrist Martin Lüönd (links) und Kirchenrat Alfred Meier besichtigen das historische mechanische Uhrwerk der Pfarrkirche Unterägeri. Bild: Matthias Jurt

Es kann schon mal ordentlich stürmen im Ägerital. «Bis zu 100 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit werden gemessen», berichtet der Unterägerer Kirchensigrist Martin Lüönd. Solch starke Böen hätten früher über die vergoldeten Zeiger auf das historische mechanische Uhrwerk eingewirkt und die Zeit verstellt (siehe Kasten). Lüönd berichtet:

«Bei heftigem Schneefall und Eisbildung standen die Zeiger manchmal komplett still. Wir konnten nichts anderes tun als warten, bis es wieder taute.»

Sommers lief die Uhr temperaturbedingt schneller, winters langsamer, unter dem Strich aber immer zu schnell. Das sei extrem mühsam gewesen, und ständig habe es Reklamationen gegeben.

Wunderschön, aber kränkelnd (cb) Ein Jahr nach der Einweihung der Pfarrkirche Unterägeri 1860 lieferte der Andelfinger Turmuhrmacher Jakob Ulrich Mäder das mechanische Uhrwerk für den Kirchturm. Es handelte sich dabei um ein eigens für diese Lokalität angefertigtes, kunstvolles Unikat. Doch die Freude an der neuen Uhr währte nur kurz. Von Beginn an setzte dem Zifferblatt und den Zeigern das Wetter zu. Auch das Uhrwerk versagte immer wieder seinen Dienst. Es hagelte Beschwerden an die Adresse des Sigristen, der jedoch den Problemen weitgehend machtlos gegenüberstand. Ein Uhrmacher wurde mit der monatlichen Kontrolle und Wartung beauftragt. Als es 1920 wieder vermehrt zu Klagen kam, wurde der Sigrist dazu verpflichtet, das Uhrwerk täglich aufzuziehen und jede Woche nach der Telegrafenuhr neu zu richten. 16 Jahre später wurde das Uhrwerk erneut in Stand gestellt, 1962 das Aufziehen elektrifiziert. Die durch das Wetter verursachten Probleme sowie die Ungenauigkeit der Uhr blieben jedoch bestehen. Erst 2015 und im letzten Jahr gelang es der Kirchgemeinde, die wunderschöne historische Turmuhr, die den Brand des hölzernen Turmdachstocks aufgrund eines Blitzschlags im Jahr 1902 schadlos überstand, mit raffinierten technischen Hilfsmitteln zu unterstützen. (Informationen aus dem Buch «Ein Wahrzeichen erzählt» von Urspeter Schelbert)

Also suchte man im März letzten Jahres Rat bei der Firma Muff AG aus Triengen, deren Fachleute spezialisiert sind auf Turmuhren. «Es wurde die Transmissionsachse, welche die Zeiger vom Uhrwerk her antreibt, unterbrochen», erläutert Lüönd.

«Anstelle des Uhrwerks treibt nun ein kräftiger, funkgesteuerter Elektromotor die Zeiger an.»

Eis, Schnee und Sturm sollten so dem Uhrwerk nicht mehr so leicht Streiche spielen können. Dieser ausgeklügelte Schachzug kostete rund 6000 Franken. «Das historische Uhrwerk selbst läuft natürlich immer noch. Es setzt die viertelstündlich erfolgenden Hammerschläge auf die Glocken in Gang.» Das Geläut, bei dem sämtliche Glocken in Bewegung gesetzt werden und während mehrerer Minuten beispielsweise einen Gottesdienst einläuten, wird über einen programmierten Computer gesteuert.

Sigrist Martin Lüönd zeigt, wie mittels eines funkgesteuerten Motors die Zeiger der Kirchturmuhr über die Transmissionsachse betrieben werden. Bild: Matthias Jurt

Das Uhrpendel wird minütlich angehalten

Die zu schnell laufende Uhr wird minütlich korrigiert, indem ein Magnet das Pendel für einige Sekunden anhält. «Das nennt man Pendelsynchronisation», führt Lüönd aus. Darüber werde auch die Sommerzeitumstellung geregelt. «Das funktioniert jedoch nur in einer Richtung, was bedeutet, dass wir die Zeit Ende März während elf Stunden und Ende Oktober während einer Stunde anhalten müssen.» Diese Neuerung wurde im Jahr 2015 eingebaut und kostete rund 16'000 Franken. «Damals war die Kirchgemeinde Unterägeri in den roten Zahlen», erinnert sich Lüönd, der sein Amt bereits seit 20 Jahren ausübt. «Deshalb konnte ich einen grosszügigen Sponsoren gewinnen, der 10'000 Franken für die Instandsetzung der Uhr spendete.»

Ihr Geläut ist der Unterägerer Bevölkerung heilig. Bild: Matthias Jurt

Ein wichtiges Wahrzeichen des Dorfes

Weil der Funkmotor zur Unterstützung der Uhrzeiger erst seit März an der Turmuhr angebracht ist und seither keine gravierenden Wetterereignisse vorgekommen sind, wissen der beauftragte Kirchenrat und Bauchef Arnold Meier und Sigrist Martin Lüönd nicht, inwieweit er sich im Ernstfall auch bewähren wird. «Aber wir sind zuversichtlich», betont Meier lachend.

«Wir sind sehr froh darüber, dass die historische Uhr trotz der Schwierigkeiten als eine der wenigen im Kanton erhalten geblieben ist.»

Als Unterägerer Einwohner weiss er, wie wichtig der angestammten Bevölkerung ihre Kirchturmuhr und das Geläut sind. «Wenn die Uhr nicht richtig läuft, kommen die Leute zu spät zur Busstation oder zur Arbeit.» Denn wie früher, als noch niemand eine Uhr in der Tasche hatte, würden sich viele Einwohner noch immer blind auf den Viertelstundenschlag der Kirchturmuhr verlassen.

«Auch das Geläut um fünf Uhr früh ist der Bevölkerung heilig.»

Diesbezüglich seien über die Festtage einige rätselhafte Klagen eingegangen. «Bewohner meldeten alarmiert, die Glocken hätten nicht geläutet. Wir konnten aber keinerlei Unregelmässigkeiten feststellen», legt Meier dar. So liegt die Vermutung nahe, der schöne Glockenklang habe den wohlverdienten Schlaf der Dörfler über die Feiertage nicht zu stören vermocht.