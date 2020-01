Unterägeri: Dem Navi vertraut - von der Strasse abgekommen Ein Chauffeur folgte seinem Navi, das ihn über eine Waldstrasse führte. Weil die Pneus seines Lieferwagens mit Anhänger abgefahren waren, geriet das Fahrzeug auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen. Die Bergung dauerte mehrere Stunden. 23.01.2020, 16.27 Uhr

Der von der Waldstrasse abgekommene Lieferwagen. Bild: Zuger Polizei

(haz) Am Mittwoch, 22. Januar, fuhr gemäss Meldung der Zuger Strafverfolgungsbehörden ein ortsunkundiger 41-jähriger Chauffeur mit seinem Lieferwagen und Anhänger von Walchwil über den Zugerberg nach Unterägeri, in dem er seinem Navigationsgerät folgte. Gegen 13.30 Uhr verlor er in einer Linkskurve auf der mit Schnee und Eis bedeckten Waldstrasse die Kontrolle über die Fahrzeugkombination, wodurch der Anhänger in ein Bachtobel rutschte. Beim Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden am Anhänger.