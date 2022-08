Cosplayer, Gamer und Nerds treffen sich an der Unicon Zug 2022

Unterägeri Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Am Wochenende treffen sich Schweizer Cosplayer, Gamer und Nerds an der Unicon Zug 2022 Vom Krieger der Sterne bis hin zum süssen Schulmädchen in Uniform aus einem japanischen Anime – an der Fantasy-Convention werden rund 180 Ausstellerinnen und Künstler ihre Arbeiten und Darbietungen zeigen sowie die vielseitigen Vereine aus der ganzen Schweiz dahinter vorstellen. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 25.08.2022, 17.36 Uhr

Daniel Staub (vierter von links) und sein Team vom Verein Unreal Entertainment-Association for Pop and Sub Culture können die Unicon am Wochenende in der Ägerihalle kaum erwarten. Bild: Maria Schmid (Zug, 10. August 2022)

Es ist gut möglich, dass einem dieses Wochenende ein Stormtrooper aus einem der Star-Wars-Filme, ein Mitglied der Raumschiffbesatzung der Serie «Star Trek» oder ein Anime-Charakter aus einem japanischen Zeichentrickfilm im Ägerital über den Weg läuft. Denn während zweier Tage findet in der Ägerihalle in Unterägeri die dritte und eindeutig grösste Edition der Unicon Zug statt. Ein familiärer Fantasy-Event für alle Cosplayer, Fotografen, Geeks und Nerds.

Organisiert wird der kunterbunte Event, bei dem rund 3000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden, von dem Verein Unreal Entertainment- Association for Pop and Sub Culture mit Sitz in Zug. Er hat sich die Unterstützung und Förderung von diversen Szenekulturen und deren Vertretenden zum Ziel gesetzt.

Dafür organisiert der Verein Events, Kooperationen und bietet eine Plattform für weitere Zusammenarbeiten und Veranstaltungen. Vereinspräsident Daniel Staub aus Menzingen freut sich auf die mehr als 100 angemeldeten Aussteller, Showacts und Künstlerinnen aus der ganzen Schweiz.

Die Besuchenden an den Fantasy-Conventions sind sehr vielseitig, wie hier an der Unicon im Burbachsaal. Bild: Roger Zbinden (Zug, 20. Juli 2019)

Zwei Testläufe erfolgreich gemeistert

Die Besuchenden erwartet eine vielseitige Mischung aus Kostümwettbewerben, Workshops, Shows, Games, Musik und Walking-Acts. «Zusätzlich findet am Samstagabend die Unicon Nightlife mit Band, Dj sowie Karaoke und Barbetrieb statt», sagt der 30-jährige Staub. Als besonderes Highlight sieht der gelernte Polymechaniker die geplanten virtuellen Lesungen von Schweizer Fantasy-Autoren, die Dance-Shows sowie das Verteilen der für die Unicon entworfenen Sammelkarten.

Die Kostümwettbewerbe sind spannend. Bild: Roger Zbinden (Zug, 20. Juli 2019)

Staub konkretisiert: «Es werden Booklets mit einer beginnenden Geschichte und dazugehörenden Sammelkarten verteilt. Mit jeder weiteren Unicon sollen mehr Karten dazukommen, bis schlussendlich ein Fantasykarten-Spiel daraus entsteht.»

In die aufwendigen Vorbereitungen hat der Verein mit rund 500 Mitgliedern und Partnern viel Zeit und ehrenamtliche Arbeit investiert. «Wir hatten vor Corona zwei Testläufe in viel kleinerem Rahmen in der Shedhalle und im Burgbachsaal. Deren Erfolg hat uns darin bestärkt, einen noch grösseren Event auf die Beine zu stellen», erzählt Staub stolz. Gegründet wurde der Verein vor sechs Jahren durch sechs Personen.

Die gemeinsame Fantasy-Leidenschaft, der Wille auch in der Zentralschweiz eine grosse Community aufzubauen und eines Tages gar damit selbständig zu werden, hat alle stets weiter angespornt.

Ausgefallenen Ideen sind keine Grenzen gesetzt

Staub verfolgt keine strikte Vereins-Hierarchie: «Wir bestehen mehr aus verschiedenen Teams mit Teamleitern, die nebst unseren eigenen Veranstaltungen auch andere Events wie das Herofest in Bern unterstützen.» Dazu gehören beispielsweise ein Security-Team, ein Gaming-Team, ein Foto/Video/Streaming-Team, ein Star-Wars-Team, ein Marketing-Team oder ein Küchen-Team. «Aus den einzelnen Gruppen sind bereits einige GmbHs entstanden», verrät er.

Für jeden Fantasy-Geschmack ist etwas dabei. Bild: Roger Zbinden (Zug, 8. Dezember 2018)

Ebenfalls ist Staub für neue Ideen offen, egal, wie ausgefallen die auch sein mögen. «Beispielsweise steht die Idee im Raum, nächstes Jahr an der Unicon den ersten Preis beim Kostümwettbewerb live jemanden aus einem Flugzeug an einem Bungeeseil befestigt, überreichen zu lassen oder ein Mittelalter-Fantasy-Spektakel in Zug zu organisieren», zählt Staub auf, während dabei die Begeisterung in seinen Augen zu sehen ist.

Auch Zombies sind hier nicht selten anzutreffen. Roger Zbinden (8. Dezember 2018)

Ansonsten arbeitet Staub als Chauffeur. Das meiste Geld, das er dabei verdient, investiert er in die Projekte von Unreal Entertainment. «Bisher haben wir noch keine Vereinsbeiträge verlangt. Die investierte Zeit unserer Mitglieder war für mich genug wert. Und wenn dann zum Beispiel wie an unserem organisierten Japan Food Fest im Juli 2000 statt geplante 800 Laufbesucher und -besucherinnen kommen, ist das für uns mehr wert, als jeder sonstige Verdienst», fährt Staub fort.

An ihre Grenzen, wie beim Japan Food Fest, mit den Ressourcen möchten sie an der Unicon nicht stossen. «Diesmal sind wir gewappnet», meint der Game-Fan lachend. Jetzt bleibt zu hoffen, dass es am Wochenende heiss wird. Denn für diesen Fall plant Daniel Staub, einen grossen Pool für die Abkühlung vor die Ägerihalle aufzustellen.

