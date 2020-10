Unterägeri: Der «Schandfleck» soll endlich verschwinden Die Planungsarbeiten waren umfangreich und komplex: Jetzt liegt das Baugesuch für den Abriss und den Neubau des Hauses an der Hauptstrasse auf. Künftig werden hier keine Flüchtlinge mehr untergebracht. Rahel Hug 06.10.2020, 05.00 Uhr

Das Haus an der Zugerstrasse 91 ist in einem sehr schlechten Zustand. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 5. Oktober 2020)

Das Haus an der Zugerstrasse 91 vor dem Unterägerer Dorfeingang erlangte zweifelhafte Berühmtheit: Es wurde von verschiedener Seite als «hässlichstes Haus der Schweiz» bezeichnet. Nun steht das Gebäude, in dem der Kanton zurzeit Flüchtlinge unterbringt, kurz vor dem Abriss. Das Baugesuch für den Abbruch und den Neubau des Hauses liegt noch bis am 14. Oktober auf.

Die Abbruchliegenschaft gehört der SAE Immobilien AG, ehemals Spinnereien Ägeri. Anfang 2018 hatte ein Vertreter der Firma gegenüber unserer Zeitung gesagt, die Planung für eine Sanierung sei weit fortgeschritten. Jetzt, rund zweieinhalb Jahre später, soll es endlich vorwärtsgehen. Wieso liess man so viel Zeit verstreichen? «Es war zunächst eine Aushöhlung und Sanierung anstelle eines kompletten Neubaus geplant», gibt Hansueli Gaberell, Immobilienverwalter der SAE Immobilien AG, Auskunft. Abklärungen hätten aber gezeigt, dass sich dies nicht lohne. Aufgrund der engen Platzverhältnisse und da sich das Haus so nahe an der Strasse befindet, seien die Abklärungen in Bezug auf die Grenzabstände zum Wald und zum Gewässer – der Lorze – kompliziert und umfangreich gewesen.

Kosten belaufen sich auf zwei Millionen Franken

Zudem waren laut Gaberell Verhandlungen mit der Denkmalpflege nötig. Und eigentlich wollte die Eigentümerin das Gebäude gleichzeitig mit dem Kraftwerk der Inneren Spinnerei, das ihr ebenfalls gehört, sanieren. Aufgrund eines Bundesgerichtsurteils vom Frühjahr 2019 sind Projekte für Kleinwasserkraftwerke wie jenes an der Lorze zurzeit jedoch blockiert. «Wir haben deshalb beschlossen, die beiden Projekte unabhängig voneinander weiterzuverfolgen», sagt Gaberell.

Wie im Baugesuch zu lesen ist, soll das neue Haus dreigeschossig sein, vier Wohnungen sind geplant. Wegen der hohen Lärmbelastung durch die Strasse wird in einem Gutachten der Einbau von sogenannten transparenten Fassadenbauteilen empfohlen. Dabei handelt es sich um festverglaste Bauteile ohne Öffnungsmechanismus. Zudem wird eine betonierte Aussenwand gegen die Strasse hin verlangt. Die Gesamtkosten für den Abbruch und den Neubau belaufen sich laut den Unterlagen auf zwei Millionen Franken. Für den Neubau der Parkierungsanlage liegt ein separates Gesuch auf; sechs Parkplätze sind vorgesehen.

Arbeiten sollen «so schnell wie möglich» beginnen

Wie der Immobilienverwalter erklärt, werde das Unternehmen die Wohnungen künftig selber vermieten. Das Mietverhältnis mit dem Kanton ende per 30. November. «Es gibt bereits eine Interessentin für eine der Wohnungen», so Gaberell. Er ist überzeugt, dass trotz der Lage direkt an der Hauptstrasse eine Nachfrage besteht. Sofern keine Einsprachen eingehen, plant die SAE Immobilien AG, «so schnell wie möglich» mit den Arbeiten zu beginnen.

Mehrere Wohn- und Gewerbeliegenschaften, vor allem in Unterägeri und Neuägeri, gehören der SAE Immobilien AG. Auch im Haus an der Zugerstrasse 188 im Schmittli bei Neuägeri bringt der Kanton Flüchtlinge unter. Dieses Haus macht ebenfalls einen baufälligen Eindruck. Gaberell sagt dazu: «Erst kürzlich wurde im Innern des Hauses in Zusammenarbeit mit dem Kanton einiges gemacht, damit es wohnlicher wird. Auch eine äussere Sanierung ist geplant. Zu diesem Projekt können wir aber noch keine konkreten Aussagen machen.»

Ein Grossprojekt realisiert die SAE Immobilien AG auf dem Stoos. Dort soll im November 2022 die «Stoos-Lodge», ein neues Budget-Design-Hotel, entstehen.