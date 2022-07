Unterägeri Der wohl älteste noch arbeitende Velomechaniker im Kanton Zug: «Die Technik hat sich gewaltig entwickelt» Fridel Nussbaumer hat nie eine entsprechende Ausbildung absolviert – trotzdem konnte er sich während 35 Jahren eine treue Kundschaft aufbauen. Auch nach mehreren gesundheitsbedingten Eingriffen fühlt sich der 80-Jährige in seiner Werkstatt am wohlsten. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 14.07.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Velomechaniker Fridel Nussbaumer. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 13. Juli 2022)

Sein Geschäft liegt mitten im Zentrum von Unterägeri, und ist doch etwas versteckt: Der hilfesuchende Velofahrer fährt auf die Binzenstrasse und biegt kurz vor der Lorze links auf einen tiefergelegenen Parkplatz ab. «Frira-Sport», die Abkürzung für Fridel-Radsport, steht an der alten Garagentür.

Wer die Klinke betätigt, betritt eine langgezogene Werkstatt. Kein Tageslicht, dafür weht dem Gast angenehm kühle Luft entgegen. Fridel Nussbaumer hat ein E-Bike eingespannt, an dem er die Pedalen auswechselt, begleitet von lüpfiger Schwyzerörgeli-Musik aus dem Radio.

Heute in Reparatur: ein E-Bike. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 13. Juli 2022)

«Eine gute Sache, diese E-Bikes», sagt der seit kurzem 80-Jährige, der sich vor einigen Jahren entsprechend weiterbildete und damals auch elektrisch betriebene Fahrräder verkaufte. «Man fährt dank ihnen länger Velo», ist er überzeugt.

Für seine jährlichen Fahrradtouren wie etwa an der Donau benutzt er auch eines. Allerdings rät er älteren Personen, die jahrelang nicht mehr auf ein Velo aufgestiegen sind, davon ab. «Auf meinen Touren sehe ich oft, wie unsicher manche ältere E-Bike-Fahrer sind.»

Was hält er vom aktuellen Velo-Boom? «Das hätte ich mir früher nicht vorstellen können!» Auch die gewaltige technische Entwicklung sei damals nicht voraussehbar gewesen:

«Früher fuhren wir mit 2x6-Gang-Übersetzungen über Pässe – heute hingegen hat fast jedes Velo 24 Gänge und ist mit Scheibenbremsen ausgestattet.»

Dafür verantwortlich sei der Marktführer Shimano, der japanische Hersteller von Schaltungen und Bremsen.

Corona setzte ihm kurzzeitig schwer zu

Dass Fridel Nussbaumer immer noch täglich Velos instand stellt, gleicht einem Wunder. Man merkt ihm die vielen Spitalbesuche in der letzten Zeit nicht an: Schlaganfall, Herzklappe, Wasser in der Lunge, Oberschenkelbruch, Beckenbruch. Anfang dieses Jahres erkrankt er auch noch an Covid-19. «Ganz ehrlich, ich wollte sterben – ich hatte überhaupt keine Energie mehr.» Mittlerweile kann er sich gar nicht mehr vorstellen, mit dem «Mechen» aufzuhören.

Aufgewachsen ist Nussbaumer in Oberägeri. In der Mittagspause bringt er jeweils seinem Vater, der im Strassenbau für den Kanton tätig war, eine Brotdose vorbei – per Velo natürlich.

Viel Freude bereiten ihm ältere Velos – wie etwa der Oldtimer, an der Wand hängend. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 13. Juli 2022)

In der Landis+Gyr findet er eine Lehre als Werkzeugmacher, bevor er zum Werkstatt-Chef aufsteigt, wobei er technische Teile für Stanzmaschinen anfertigte. Rund 30 Jahre hält er der Firma die Treue.

In dieser Zeit nimmt sein Hobby, das Fahrradfahren, immer mehr Raum ein. In einer kleinen Werkstatt an der Lindengasse in Unterägeri schraubt er an den Renn- und Tourenrädern seiner Kollegen, bald kommen auch die Hausfrauen zu ihm.

Schliesslich kündigt Nussbaumer bei seinem Arbeitgeber und macht sich selbstständig. Dass er ohne entsprechende Ausbildung eine Werkstatt aufmacht, stellt ihn vor Probleme: Die Ersatzteillieferanten machen keine Geschäfte mit ihm. Also muss Nussbaumer über Bekannte die entsprechenden Teile besorgen, bis er die erforderliche Prüfung als Velomechaniker ablegt.

Der Laden stand kurz vor dem aus

Zusammen mit seiner Frau mietete er sich in der heutigen Werkstatt ein, bis vor zehn Jahren verkauften sie Fahrräder und Velo-Bekleidung an der Zugerstrasse.

In den 90er-Jahren erhielt er den Ritterschlag als «Velomech»: An der Tour de Suisse kümmerte er sich unter anderem um die australischen Fahrer und fuhr an der Spitze im Versorgungsauto mit.

Über die Jahre haben sich neben vielen Erinnerungsfotos auch manche gute Sprüche angesammelt. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 13. Juli 2022)

Zwischenzeitlich stand Nussbaumers Laden vor dem Aus: Die Tochter und der Schwiegersohn, die das Geschäft übernommen hatten, mussten aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Nussbaumer: «Ich konnte die grosse Kundschaft doch nicht einfach im Regen stehen lassen!»

Also machte er weiter – bis heute. «Ich habe mir mein Beruf zum Hobby gemacht», stellt Nussbaumer fest. Er möge den Kontakt mit den Leuten und ihre Reaktionen, wenn sie das Fahrrad abholten: «Das ist ja wie neu!» oder – nachdem er es geputzt hatte – «Das ist doch gar nicht mein Velo!».

Dies erinnert an eine Weisheit von Alfred Einstein: «Das Leben ist wie Fahrrad fahren: Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen