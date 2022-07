Unterägerri: Diakonieverband Ländli verkauft Schwesternheim

Unterägeri Diakonieverband Ländli hat ehemaliges Schwesternheim verkauft, Bewohnerinnen und Bewohner atmen durch – aber nicht auf Eine Zürcher Immobilienfirma kauft dem Diakonieverband Ländli die «Sonnenhalde» in Unterägeri ab und übernimmt alle Mietverträge. Bewohnerinnen und Bewohner sind erleichtert. Trotzdem: Ein Rest Unsicherheit bleibt. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das ehemalige Schwesternheim des Diakonieverbands Ländli. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 25. Oktober 2021)

Das Fest beginnt um 18 Uhr, eingeladen ist das ganze Haus: «Salat und Dessert für das Buffet sind willkommen», verrät der Zettel, der für die Grillparty am 1. August wirbt.

Unterägeri am letzten Dienstag, zwölf Tage vor dem 1. August. Der Aushang im Eingangsbereich beweist, was viele Bewohnerinnen und Bewohner der «Sonnenhalde» wohl nicht für möglich gehalten haben: Sie haben eine Zukunft im Mehrfamilienhaus an der Heimelistrasse 43, wo sie bislang gewohnt haben – an bester Lage, zu günstigen Konditionen, in einem unangenehmen Schwebezustand.

Verkauf im Juni, Übernahme im Juli

Denn lange war nicht klar, was mit Grundstück und dem Gebäude geschieht, das in den 1930er-Jahren vom Zuger Architektenduo Keiser/Bracher erbaut wurde und das früher dem Diakonieverband Ländli als Heim für betagte Schwestern gedient hat.

Im Herbst berichtete unsere Zeitung, der evangelische Schwesternorden mit Sitz in Oberägeri wolle Grundstück und Gebäude verkaufen. Jetzt zeigt sich: Das ist passiert.

Gekauft hat die Immobilie eine Verit Liegenschaften und Beteiligungen AG aus Zürich, wie Verwaltungsratspräsident Dieter Jenny bestätigt. «Die Beurkundung fand am 20. Juni statt, der Antritt ist per Juli erfolgt», sagt Jenny, der bis 2014 Verwaltungsratspräsident der Verit Immobilien AG war, einem Unternehmen zur Immobilienbewirtschaftung, das in zehn Schweizer Städten Standorte unterhält und Objekte in Zürich, Cham, Solothurn oder Mollis betreut.

Eigentümerin kündigt an, Mietverträge nicht fundamental zu ändern

Die fast gleichnamige Verit Liegenschaften und Beteiligungen AG, die Käuferin der «Sonnenhalde» in Unterägeri, gehört der Familie Jenny und verantwortet laut Eigenangaben die Anlagen der Familie. Und diese scheint das ehemalige Schwesternheim nicht als Spekulationsobjekt zu betrachten.

Denn die neue Eigentümerin hat sämtliche Mietverhältnisse übernommen. Jenny versichert, dass sich an den Verträgen nichts ändert – vorausgesetzt, es würden «keine wertvermehrenden Investitionen getätigt», die «im Rahmen des geltenden Mietrechts auf die Mietzinsen überwälzt» würden.

Mit Schreiben vom 20. Juni informierte der Diakonieverband Ländli die 15 Mietparteien im ehemaligen Schwesternheim über den Verkauf. Im Brief, der unserer Zeitung vorliegt, heisst es, die neuen Eigentümer planten «die bestehenden Immobilien in der heutigen Nutzung zu erhalten und auf dem Areal eine nachhaltige Immobilienentwicklung (...) anzustreben.»

Zu den Plänen sagt Dieter Jenny, bei Gelegenheit müssten Flachdach, Leitungssystem und Heizung saniert werden. Daneben will die neue Eigentümerin das Gebäude ausbauen – und zwar im Innern. Laut Jenny gibt es im Haus derzeit Wohnräume, die nicht dauernd genutzt werden und die noch aus den Zeiten stammen, in denen der Diakonieverband sein Schwesternheim in der «Sonnenhalde» hatte. Diese Räume will die Käuferin umbauen. Jenny:

«Wir denken, dass die Ruheräume und die zusätzlichen nicht genutzten Flächen den Einbau von zwei, höchstens drei, Wohnungen ermöglicht.»

Unsicherheit und offene Fragen

Bei einem Besuch in der «Sonnenhalde» sagen mehrere Personen, sie seien erleichtert, dass die neue Eigentümerin ihre Verträge übernimmt. Gleichzeitig heisst es, man sei einzig mit diesem Brief orientiert worden, kenne weder Pläne der neuen Vermieterin, noch habe man eine Vertreterin oder einen Vertreter der Firma zu Gesicht bekommen.

Vielleicht passiert das noch. Der Diakonieverband Ländli jedenfalls hat seinen ehemaligen Mieterinnen und Mietern geschrieben, die neuen Eigentümer würden «zu gegebener Zeit» auf sie zukommen.

Stellen sich noch zwei Fragen: Erstens hatte Reto Wüthrich, der Präsident des Diakonieverbandes, im letzten Herbst gesagt, bis Ende 2021 eine Käuferin oder einen Käufer präsentieren zu wollen. Jetzt dauerte es ein halbes Jahr länger. Wieso? Diese Frage bleibt unbeantwortet; laut dem Diakonieverband könne diese Frage einzig Reto Wüthrich beantworten, der derzeit in den Ferien ist.

Zweitens: Wie viel hat sich die neue Käuferin die Sonnenhalde kosten lassen? In einer ersten Bieterrunde vom Sommer 2021 lag das Mindestgebot bei 10 Millionen Franken.

Über den Kaufpreis hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart, sagt Dieter Jenny: «Hierzu nur so viel: Der Kaufpreis ist hoch, liegt aber im fairen Bereich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen