Unterägeri: Schulhäuser Acher Ost und Nord können saniert werden

Gemeindeversammlung Die Unterägerer Stimmbürger genehmigen den Steuerrabatt von drei Prozent Neben dem Budget wurde auch ein Baukredit für die Sanierung von zwei Schulgebäuden genehmigt. Dass sich auch Regierungsrat Heinz Tännler die Ehre gab, lag aber am letzten Auftritt von Josef Ribary als Gemeindepräsident. Carmen Rogenmoser 13.12.2021, 23.03 Uhr

Neben dem Neubau Schulhaus Acher können nun auch die Gebäude Acher Ost und Nord saniert werden. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 8. Dezember 2021)

Budget, Finanzplanung und ein Kreditbegehren: Das grosse Interesse an der Gemeindeversammlung in Unterägeri war wohl nicht unbedingt auf diese Traktandenlisten zurückzuführen. Den tatsächlichen Grund sprach Gemeindepräsident Josef Ribary gleich bei der Begrüssung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an:

Josef Ribary. Bild: Chh

«Für mich heisst es heute, Abschied nehmen. Das wird von Emotionen und Wehmut begleitet sein. Aber es fühlt sich auch gut an.»

Nach über 20 Jahren führt Ribary durch seine letzte Gemeindeversammlung.

Ein eigenes Traktandum konnte der amtierende Bauchef zwar nicht mehr präsentieren, aber die Zügel hatte er wie gewohnt in der Hand: Auskünfte und die Beantwortung von Fragen sind Chefsache. Für den Gemeinderat war es ein erfolgreicher Abend. Neben der Erneuerung des Konzessionsvertrags mit der WWZ wurde auch der Baukredit in der Höhe von 2,76 Millionen Franken für die Sanierung und Umnutzung der Schulhäuser Acher Ost und Nord einstimmig angenommen.

Wie weit ist das Projekt Seesteg?

Das Budget für das Jahr 2022, das einen Ertragsüberschuss von 550'000 Franken auszeichnet, wurde von den 186 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zwar angenommen, es sorgte aber dennoch für Wortmeldungen. So wurden von den Alternativen - die Grünen ein Antrag gestellt, dass von den geplanten drei Prozent Steuerrabatt (bei einem Steuerfuss von 60 Prozent), ein Prozent in einen Umweltfonds fliessen soll. Der Antrag erlitt Schiffbruch. Als Input soll die Idee eines Umweltfonds aber in die Umweltkommission aufgenommen werden.

Zudem wollte Irene Iten von der Mitte wissen, wofür genau die budgetierten 150'000 Franken für den Seesteg zwischen Unterägeri und Oberägeri, vorgesehen sind. Die Mitte frage sich, wie weit das Projekt ist und ob bereits Absprachen mit dem Kanton und Grundeigentümern getätigt wurden. Auskunft konnte der künftige Gemeindepräsident Fridolin Bossard geben. Das Vorhaben befinde sich auf der Stufe des Vorprojekts. Der Budgetposten sei notwendig, um entsprechende Abklärungen zu tätigen. «Ziel ist eine attraktive Verbindung für Fussgänger und Velofahrer zwischen Oberägeri und Unterägeri.» Ein konkreter Antrag für einen Planungs- und Baukredit soll 2023 an die Gemeindeversammlung kommen.

Zum Schluss wurden die Interpellation der SVP zum potenziellen Erwerb einer Liegenschaft und die Motion «Fragen zur Kunst» von Rahel Raeber. Unterägeri habe viele Kunstobjekte und gestaltet Plätze. Wer dafür zuständig sei, was für ein Konzept dahinter stecke und wie viel das koste wollte die Initiantin wissen. Josef Ribary, der bekannt dafür ist, sich für die Kunstobjekte einzusetzen, übernahm das Antworten. Er lief zu Hochform auf, beantwortete die Fragen humorvoll und erntet damit den einen oder anderen Lacher aus dem Plenum. Der Gemeinderat tätige schon seit über 20 Jahren Kunstanschaffungen. Ein Konzept gebe es aber nicht, man verlasse sich ganz auf das Bauchgefühl. «Kunst soll Platz haben, sie soll Diskussionen auslösen, anecken und auch gefallen», führte Ribary aus.

Eine Standing Ovation für den abtretenden Gemeindepräsidenten

Mehr gab es dazu nicht zusagen. Und so meinte Ribary: «Damit ist der offizielle Teil durch, was jetzt noch kommt, lieg nicht in meiner Hand.» Es folgten Würdigungen vom langjährigen Gemeinderatskollegen Beat Iten und von Gabriela Ingold, Präsidentin der FDP Unterägeri. Auch Regierungsrat Heinz Tännler liess es sich nicht nehmen, Josef Ribary persönlich zu verabschieden. Und selbstverständlich trat auch der abtretende Gemeindepräsident noch einmal selber ans Mikrofon. Er verabschiedete sich mit dem berühmten «lachenden und weinenden Auge» und hat die Anwesenden zum gemütlichen Teil eingeladen: dem coronakonformen Apéro im hinteren Teil des Saals in der Ägerihalle. Die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dankten es ihm mit einer Standing Ovation.