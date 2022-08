Unterägeri Drei Einsprachen eingegangen: Gegen die Überbauung Euw regt sich Widerstand Die Bürgergemeinde Unterägeri will 30 Wohnungen auf einer Parzelle hinter dem Ägeritalcenter bauen. Doch drei Einsprachen könnten das Projekt verzögern, gegen das sich nicht zum ersten Mal Widerstand regt. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Parzelle zwischen Bödli- und Alter Landstrasse soll die Überbauung entstehen. Bild: Alexandra Wey (Unterägeri, 4. August 2022)

Wäre alles nach Plan gelaufen – der Rohbau stünde längst. Als die Bürgergemeinde Unterägeri im November 2020 fast 28 Millionen Franken beantragte, um drei Häuser hinter dem Ägeritalcenter zu erstellen, glaubte sie, diesen August mit dem Ausbau anfangen zu können.

Doch die Realität ist eine andere. Abgesehen von einem stattlichen Baum, einem ebenso stattlichen Baugespann und dem weit weniger stattlichen Wohnheim Euw befindet sich nicht viel auf dem Flecken Land zwischen Bödli- und Alter Landstrasse. Und das könnte unter Umständen noch länger so bleiben.

Gemeinde bestätigt Einsprachen, Bürgergemeinde schweigt

Denn erst letzte Woche lief die Einsprachefrist für Baugesuch und einfachen Bebauungsplan ab, welche die Bürgergemeinde für das Millionen-Projekt eingegeben hatte. Jetzt wird klar: Gegen das Vorhaben sind drei Einsprachen eingegangen.

Das teilt die Bauverwaltung Unterägeri auf Anfrage mit. Allerdings sagt sie nicht, ob sich die Einsprachen gegen Baugesuch oder Bebauungsplan richten; inhaltlich kommentiere man die Einsprachen nicht, heisst es von der Kanzlei.

Auch die Bauherrin schweigt. Von der Bürgerkanzlei erfährt man per automatischer Abwesenheitsmeldung, sie habe bis 9. August zu. Und Bürgerpräsident Beat Iten schreibt, er sowie der Anwalt der Bürgergemeinde seien in den Ferien, und bittet um Geduld, bis die Sache geklärt ist. Ab dem 25. August könne man eventuell nähere Angaben machen.

Bereits 2021 erste Einspracheverhandlungen

Wie aus dem Baugesuch hervorgeht, rechnet die Bürgergemeinde mit einer zweijährigen Bauzeit von April 2023 bis April 2025. Ursprünglich, vor den aktuellen Einsprachen, gingen die Verantwortlichen noch von einem Bezug im August 2023 aus. Wieso diese Verzögerung?

Die Antwort: Die drei jetzt eingegangenen Einsprachen sind nicht die ersten. Laut dem Planungsbericht zum einfachen Bebauungsplan mussten die Verantwortlichen vergangenes Jahr Einspracheverhandlungen mit einem oder mehreren Nachbarn führen.

Offenbar zogen sich diese ein ganzes Jahr hin, ehe die Bürgergemeinde das Baugesuch und den Bebauungsplan diesen Januar zurückzog. Nach einer viermonatigen Überarbeitung reichten die Verantwortlichen das Dossier diesen Sommer erneut ein – mit dem bekannten Resultat.

3 Häuser, 30 Wohnungen, Kindergarten, Co-Working-Space, Talmuseum

Die Überbauung hinter dem Ägertalcenter entwickelt sich zusehends also zu einer langwierigen Geschichte, die im Herbst 2015 begonnen hat. Damals suchte die Bürgergemeinde in einem Wettbewerb nach einem geeigneten Projekt, um die beiden Grundstücke zwischen Bödeli- und Alter Landstrasse rentabel zu nutzen.

Das Rennen gemacht haben die Röck Baggenstos Architekten aus Baar. Sie planen eine Überbauung mit drei Gebäuden à je 10 Wohnungen. Auf fünf Geschossen soll jedes Gebäude rund 1400 Quadratmeter Fläche bieten. Die Grössen der Wohnungen reichen von zwei Zimmern und 62 Quadratmetern bis hin zu fünf Zimmern und 165 Quadratmetern.

Zur Überbauung gehören zudem ein Kindergarten, ein Co-Working-Space sowie ein Museum, in dem Gegenstände ausgestellt werden sollen, die typisch für das Ägerital sind. Alles in allem rechnet die Bauherrin mit Kosten von 9 Millionen Franken pro Gebäude, also mit 27 Millionen Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen