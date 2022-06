Unterägeri Ein Mann bei Gerüsteinsturz lebensbedrohlich verletzt Auf einer Baustelle ist ein Baugerüst eingestürzt. Ein Arbeiter wurde lebensbedrohlich verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital eingeliefert werden. 14.06.2022, 17.08 Uhr

Beim Einsturz dieses Gerüsts zog sich ein Mann lebensbedrohliche Verletzungen zu. Bild: Zuger Polizei

Am Dienstagnachmittag, 14. Juni, kurz nach 13.30 Uhr, war ein Bauarbeiter auf einer Baustelle an der «Alte Landstrasse» in der Gemeinde Unterägeri mit dem Aufbau eines Gerüstes beschäftigt gewesen. Aus zurzeit noch ungeklärten Gründen stürzte laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden das Gerüst ein und riss den 38-jährigen Arbeiter aus rund sechs Metern Höhe mit sich. Bei diesem Sturz erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen.