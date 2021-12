Unterägeri: Wer fuhr mit dem Auto auf der Langlauf-Loipe?

Unterägeri «Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert»: Vandalen brettern mit Auto über Langlaufloipe In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist jemand mit dem Auto auf der Langlauf-Loipe in Unterägeri gefahren und beschädigte diese stark. Der Loipenchef ist enttäuscht und erstattet Anzeige gegen unbekannt. Pascal Linder 20.12.2021, 14.43 Uhr

In der Facebookgruppe «Du bisch vo Unterägeri wenn...» wurde am Montagmorgen ein Beitrag mit Zeugenaufruf geteilt. Salvatore Lucini, Loipenchef der Langlaufloipe Unterägeri, postete zwei Bilder mit folgenden Worten: «In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde die Loipe Unterägeri in einem Akt des Vandalismus stark beschädigt. Irgendjemand ist mit dem Auto über die Übungsloipe sowie über die Furrenloipe gefahren. Dies wird nun zur Anzeige gebracht. Falls jemand einen Hinweis hat, bitte bei mir melden. Darf einfach nicht sein.»