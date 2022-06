Zuger Experten bestätigen: Covid wird weiter beschäftigen

Unterägeri Experten bestätigen: Covid-19 wird uns weiterhin beschäftigen Eine Tagung des Schweizerischen Seniorenrats (SSR) befasste sich im Seminarhotel mit den Fragen rund um die Pandemie. Hansruedi Hürlimann 10.06.2022, 15.00 Uhr

Der gut vierstündige Anlass mit zwei Referenten und einem anschliessenden Podiumsgespräch machte es deutlich: Eine Pandemie ist immer eine grosse Herausforderung und wird es auch in Zukunft sein. Als ersten Redner begrüsste Bea Heim, Co-Präsidentin SSR, am Donnerstagnachmittag Daniel Koch, ehemaliger Leiter für übertragbare Krankheiten im BAG. «Es ist eine Kunst, so viel einzuschränken wie nötig», sagte er zu den Massnahmen, die bei der ersten Welle von Covid-19 vom Bundesrat verhängt wurden.