Unterägeri «Fake me happy» – ein weiteres Heimspiel für Michael Elsener Zwei Jahre nach der fulminanten Premiere kehrt der Zuger Comedian mit seinem jüngsten Bühnenprogramm in die Heimat zurück. 26.10.2022, 17.00 Uhr

Michael Elseners aktuelle Show dreht sich um Scheinwelten. Bild: PD

Vor ziemlich genau zwei Jahren fing Michael Elsener damit an, seinem Publikum aufzuzeigen, in was für einer Scheinwelt wir heutzutage doch leben. Was entspricht denn noch der Wahrheit? Was kann man für voll nehmen, und was ist geschönigt oder verfälscht?

Mit seinem Bühnenprogramm «Fake me happy» spürt der Zuger Comedian Echtheit und Authentizität im Alltag nach. Die Gesellschaft von heute schafft sich eine zurechtgebogene Welt, eine Scheinwelt. Die Leute flüchten sich in eine Realität, die den Tatsachen nicht mehr entspricht. Das fängt schon mit den einfachsten Fotofiltern an, welche für den richtigen Auftritt auf Social Media sorgen. Damit belügen sie die anderen – und noch mehr sich selbst.

Ganz Elsener-typisch

Solche Trends hat Michael Elsener für «Fake me happy» verwertet, welches er demnächst in Unterägeri präsentiert – es handelt sich um den Ersatztermin für die am 2. Dezember 2021 coronabedingt abgesagte Aufführung. Das Programm ist ein ganz und gar Elsener-typisches, in dem viele seiner parodierten Figuren aus Gesellschaft, Medien, Sport und Politik ihre Gastauftritte haben – sowie auch fiktive Charakteren.

Das Thema Schein und Fake ist für den Comedian ein durchaus ernstes, wie er seinerzeit bereits im Vorfeld zur fulminanten Premiere gesagt hatte. Somit ist «Fake me happy» auch zeitkritisch und entlarvend – allerdings auf eine höchst erfrischende Elsener-Art.

Die Aufführung von «Fake me happy» in der Ägerihalle in Unterägeri findet statt am Donnerstag, 3. November, 20 Uhr. Vorverkauf unter www.starticket.ch. (fae)