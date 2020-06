Stichflamme bei Feuerwehrübung in Unterägeri: Feuerwehrmann in kritischem Zustand ins Spital geflogen Bei den Vorbereitungen für eine Feuerwehrübung verletzte sich ein 36-jähriger Mann erheblich. 24.06.2020, 12.22 Uhr

(haz) Am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr haben laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden zwei Feuerwehrmänner in Unterägeri eine Einsatzübung vorbereitet. Dabei gab es aus noch unbekannten Gründen eine Stichflamme. Ein 36-jähriger Mann verletzte sich dabei erheblich und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. Sein 41-jähriger Kollege zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Die genauen Umstände, die zum Unfall führten, werden laut Medienmitteilung untersucht. Während der Erstversorgung und dem Einsatz des Rettungshelikopters musste die Buchholzstrasse kurzfristig gesperrt werden.

Im Einsatz standen Angehörige des Rettungsdienstes Zug, des Feuerwehrinspektorats, der Rettungsflugwacht und der Zuger Polizei.