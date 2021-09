Unterägeri Fridolin Bossard soll auf Josef Ribary folgen Auf den frei werdenden Gemeinderatssitz soll Manuela Inglin eine starke Frau nachrücken. Über den Vorschlag des Parteivorstandes entscheidet die Parteibasis Ende Oktober. 26.09.2021, 13.18 Uhr

An der Nominationsversammlung vom 26. Oktober kürt die FDP Unterägeri laut Medienmitteilung die Kandidaten für die Ersatzwahlen, die durch den vorzeitigen Rücktritt von Gemeindepräsident Josef Ribary per Ende 2021 nötig werden. Wie bereits angekündigt, bekräftigt der Parteivorstand seine Absicht, für Kontinuität in der Gemeindeexekutive zu sorgen und das in den Wahlen 2018 durch die Stimmberechtigten erteilte Mandat auch nach dem Rücktritt von Josef Ribary fortzusetzen. Als wählerstärkste Partei will die FDP Unterägeri weiterhin zwei Sitze im Gemeinderat sowie das Gemeindepräsidium besetzen.