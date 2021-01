Unterägeri Gerhard Iten-Fuchs präsidierte während 16 Jahren den Korporationsrat – nun wünscht er sich mehr Zeit für eine alte Leidenschaft Gemeinsam mit dem Korporationsrat konnte er viele grosse Projekte begleiten. Für die Themen Nachhaltigkeit und den Genossen-Gedanken hat er sich vehement eingesetzt. Zum Abschied gehört auch eine grosse Portion Wehmut. Carmen Rogenmoser 04.01.2021, 05.00 Uhr

Gerhard Iten-Fuchs vor der Kanzlei der Korporation Unterägeri. Bild: Maria Schmid (28. Dezember 2020)

Es ist eine Zeit des Umbruchs für Gerhard Iten-Fuchs. Der Unterägerer hat eben eine optimale Nachfolgelösung für seine Firma gefunden und gleichzeitig tritt er nach 16 Jahren als Präsident der Korporation Unterägeri zurück. «Das fällt mir nicht leicht», gibt er unumwunden zu. «Es ist eine grosse Portion Wehmut mit dabei. Ich habe immer noch Elan und Herzblut für das Amt.» Trotzdem ist er überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt ist. Ein Sesselkleber möchte er nicht sein. «Bei einer Wiederwahl wäre ich wieder vier Jahre gebunden. Das passt nicht zum Lebensplan von meiner Frau und mir.»

Die beiden haben in naher Zukunft einiges vor. Sie haben Fernweh und wollen wieder gemeinsam reisen. Wohin es gehen soll, ist noch offen. Einiges hat der 61-Jährige schon gesehen. Vor 25 Jahren reiste er gemeinsam mit seiner Frau mit Töff und Seitenwagen um die Welt, vor zehn Jahren lebten sie gemeinsam mit den drei Töchtern für ein Jahr in Südamerika – eine Auszeit, die nicht bei allen auf Verständnis gestossen ist. Doch dazu später mehr.

«Das Reisen prägt einen, öffnet den Blick und das Herz», sagt Iten. Für das Amt als Korporationspräsident seien diese Eigenschaften zwar nicht zwingend, geholfen haben sie trotzdem. «Für das Amt zentral ist die Verbundenheit mit dem Tal, dass man die Gegebenheiten und Eigenheiten kennt und schätzt, und dass man sich mit Herzblut dafür einsetzen will.» Der Korporation Unterägeri – deren Ursprung auf Anfang des 15. Jahrhunderts zurückgeht (siehe Infobox) – gehören heute über 1000 Hektaren Wald, 500 Hektaren Kulturland und viele Liegenschaften, die vermietet oder im Baurecht abgegeben werden. Zudem ist die Wasserversorgung der Gemeinde ein Verwaltungszweig der Korporation.

Die Geschichte der Korporation Unterägeri (cro) Einen ersten Hinweis auf die Existenz einer Unterägerer Genossenschaft gibt das auf 1407 datierte, aber wohl erst später entstandene sogenannte Ägerer Hofrecht, eine Zusammenstellung der gegen­seitigen Rechte und Pflichten von Herrschaft und Bauern. Wie die Nutzung dieser Allmend und die Allmendgenossen organisiert waren, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass im frühen 15. Jahrhundert im Ägerital mindestens zwei Allmendgenossenschaften bestanden: im unteren Talbereich die «untere Gmeind», die spätere Korporation Unterägeri, und die «obere Gmeind» im oberen Tal, die spätere Korporation Oberägeri. Erste überlieferte Allmendnutzungsordnung 1803 Die Korporation erbringt viele wichtige Leistungen, deren Nutzen weit über den Kreis der Korporationsbürger hinausgeht. Sie ist aber heute für niemanden mehr von existenzieller Bedeutung, auch wenn die Bewirtschaftung von Allmendland für viele Bauern immer noch sehr wichtig ist. Dies war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ganz anders, als die Unterägerer Bevölkerung ihren Lebensunterhalt vorwiegend aus den lokalen Ressourcen bestreiten musste. Und diese bestanden vor allem aus den gemeinsam genutzten Allmenden, welche das offene Land, die Wälder und die Gewässer umfassten. Von ihnen hingen fast alle Existenzen ab, sei es jene eines reichen Grossbauern, der günstigen Weideplatz für sein Exportvieh nutzen oder Bauholz für ein neues Wohnhaus schlagen konnte, oder jene eines armen Taglöhners, der im Wald Brennholz, Waldfrüchte und Laub für Bettsäcke sammelte. Zudem bestand die Möglichkeit, sich für eine befristete Zeit auf der Allmend ein kleines Stück Pflanzland zu sichern. Tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen Die Gründung der modernen Korporation Unterägeri war unspektakulär. In der Gemeindeversammlung vom 13. Mai 1849 verlangte der Fürsprech Xaver Iten «eine strenge Ausscheidung des politischen Haushaltes vom Corporationsgut». Der Entscheid der Unterägerer spiegelt eine tiefgreifende Veränderung. Bis ins 19. Jahrhundert war das Ägerital eine Welt für sich. Fremde wurden, soweit sie sich überhaupt niederlassen durften, allenfalls auf Zeit geduldet. Politische Gemeinde und Korporationsgemeinde waren eins. Mit der Durchsetzung der Niederlassungsfreiheit und der durch die Unterägerer Spinnereien bewirkten Zuwanderung veränderte sich die Bevölkerungsstruktur rasch. Politische Gemeinde und Korporation deckten sich nicht mehr. Deshalb forderte die neue Kantonsverfassung von 1848, dass überall die Korporationen von der politischen Gemeinde zu trennen seien. Noch heute besteht ein grosser Teil der Unterägerer Allmend aus zu ständigem Besitz verteiltem Land, eingeteilt in etwa 4000 Landstücke oder Züge.

Der Präsident im Hintergrund

Die Traditionen werden gepflegt, Kulturgut geschützt, gefragt sind aber auch Innovation und Zukunftsvisionen. «Als Korporationsrat hat man die Möglichkeit, die Umgebung mitzugestalten», so Gerhard Iten. In den Vordergrund drängten wollte er sich als Präsident aber nicht. «Ich war zwar am Schalthebel, wollte aber eher diskret sein.» Klare Visionen für die Weiterentwicklung des Rates und der Institution hatte er trotzdem. So war die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema, genau wie der Genossen-Gedanke, auf dem die Korporation aufgebaut ist. Sichtbar wird das an Projekten der letzten Jahre. «Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass die Korporation ihren Wohnraum unter dem ortsüblichen Preis vergibt.» Es sei wichtig, dass junge Einheimische im Ägerital bleiben können.

Im Bereich der Nachhaltigkeit wurden Schnitzelheizungen gebaut. Jene für die Ägerihalle war die Erste, mit der Heizzentrale im Gebiet Rain, an die dereinst das entstehende Quartier Zimel und der KMU-Park Helgenhüsli angeschlossen werden, folgt eine Weitere. «Wir haben den Rohstoff Holz vor der Haustür. Damit kann er ideal genutzt werden.» Diese Bauprojekte gehören denn auch zu den Highlights der Präsidentschaft von Gerhard Iten. Besonders auch, weil ihnen lange Verhandlungen und harte Debatten vorausgingen, genauso wie die Statutenrevision von 2012. Seither geht ehemaliges Land der Korporation, das nachträglich eingezont wird, zurück an die Korporation. Damit wird spekulativem Landkauf zuvorgekommen.

Erst kürzlich hat die Korporation das Restaurant Schützen erworben. «Das war ein langer Prozess. Die ersten Bestrebungen gab es bereits vor 20 Jahren», sagt der abtretende Präsident. Die Weiterentwicklung müsse er jetzt aus der Ferne beobachten. Das Mitentscheiden von spannenden, grossen Projekten werde er sicherlich vermissen, genauso wie die Ratssitzungen am Dienstagabend. Diskussionen seien oft intensiv geführt worden, sagt der 61-Jährige. Doch besonders während der letzten acht Jahre sei die Ratszusammensetzung sehr harmonisch gewesen.

Als ebenso befruchtend beschreibt er die Zusammenarbeit mit Korporationsschreiber Thomas Hess. Grosse Wellen geworfen habe hingegen die bereits erwähnte Auszeit in Südamerika. Obwohl mit den Ratskollegen und den zuständigen Dienststellen alles geklärt war, haben ihm das viele Korporationsbürger übelgenommen. Die anschliessende Wiederwahl schaffte er nur knapp.

Über die Generationen hinausdenken

Seinem Nachfolger Reto Iten wünscht er für die Zukunft, dass er mutig, innovativ und mit einem offenen Blickwinkel in die Zukunft geht. «Dem Rat wünsche ich weiterhin eine gewisse Streitkultur, aber mit Stil», sagt er. «Der Korporationsrat soll grosszügig denken, über die Generationen hinaus.» Für die Korporation ganz allgemein erhofft er sich, dass ihr Wert für die Gesellschaft wieder mehr anerkennt wird. «Gerade während der gegenwärtigen Coronazeit wurde die Naherholung umso wichtiger. Der Wald, die Wege und Feuerstellen müssen gepflegt und gehegt werden.» Das alles sei Aufgabe der Korporation. Ausserdem sei sie einer der grössten Grundeigentümer in Unterägeri. «Die Korporation ist starker Partner im Dorf.»