Der Unterägerer Geri Gisler arbeitet 50 Jahre beim Skilift Nollen

Unterägeri Geri Gisler hält dem Skilift Nollen 50 Jahre die Treue Der 78-Jährige arbeitete bereits beim Bau des Lifts 1971 mit. Eine Saison später wurde er als Sanitäter des Skigebiets eingestellt und blieb für fünf Jahrzehnte. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Geri Gisler beginnt die fünfzigste und zugleich auch letzte Saison beim Skilift Nollen.

Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 19. November 2021)

In der heutigen schnelllebigen Zeit sind Jobwechsel nicht selten. Ein Thema, das spurlos an Geri Gisler vorbeigezogen ist. Der 78-jährige Unterägerer zählt diesen Winter gar die fünfzigste Saison im Dienste der Skilift Nollen AG. Danach geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Trotzdem will er dem Skilift-Team auch künftig bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen. «Ich werde den Kollegen und Kolleginnen meinen Traktor für das Auf- und Abbauen der Anlagen zur Verfügung stellen oder bei der Technik helfen, die ich nach all den Jahren sehr gut kenne», sagt Gisler.

Sein Hof Wyssenbächli, den er von seinem Vater übernommen hat, ist nur einige Fahrminuten vom Skilift Nollen entfernt. Dort lebt er mit seiner Frau Rosmarie, mit der er drei erwachsene Kinder hat. «Ich bin Landwirt im Ruhestand. Künftig habe ich vor, einem Kollegen in seinem Gartencenter beim Holzhäckseln zu helfen und mich der Fischzucht mit drei weiteren Kollegen zu widmen. Ausserdem bin ich dreifacher Grossvater, was auch Zeit in Anspruch nimmt», zählt Gisler auf.

Teilweise über 100 Brüche pro Saison

Zum Skilift Nollen kam er vor einem halben Jahrhundert per Zufall. «Da ich damals mit den Einnahmen meines Milchhofs allein nicht über die Runden kam, hatte ich stets Nebenerwerbe. So kam es, dass ich bereits beim Bau des Skilifts Nollen mitgearbeitet habe», erinnert sich Gisler zurück. Als die Bauarbeiten zu Ende waren, fragte man ihn und seinen Kollegen, ob sie nicht am Wochenende als Sanitäter beim Skilift arbeiten möchten. «Damals hatten nicht viele ein Auto, um zu den weitergelegenen Pisten zu fahren, sondern blieben in der Region. Und so kam es, dass der Skilift damals überrannt wurde und ständig ein Sanitäter vor Ort sein musste», so Gisler weiter.

Geri Gisler hofft auf genügend Schnee in seiner letzten Saison am Skilift Nollen.

Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 19. November 2021)

Es gab Saisons, da wurden über 100 Brüche bei den Besuchern gezählt. «Die Ausrüstungen von damals waren nicht sehr gut und sicher. Heute ist das natürlich ganz anders», merkt Gisler an. Mit der Zeit wurde Geri Gisler auch beim Liftbetrieb eingesetzt und half bei diversen Arbeiten mit. «Am schönsten war es für mich immer, am Ponylift mit den Kindern zu arbeiten. Ich half den Dreikäsehochs, richtig auf den Skiern zu stehen, und durfte mit den Jahren dann ihre Fortschritte beobachten», erzählt Gisler, der in den 50 Jahren neun neue Betriebsleiter des Skilifts Nollen begrüsste und wieder verabschiedete.

Der Schnee wurde weniger

Als Jugendliche habe Gisler sie nicht mehr viel gesehen. Er vermutet, dass sie dann wahrscheinlich auf grösseren Pisten unterwegs waren. Er fährt fort:

«Jahre später sah ich dann diese Kinder von damals wieder als Erwachsene beim Kinderlift mit ihren eigenen Kindern, denen sie das Skifahren beibrachten. Das sind die schönsten Erinnerungen der letzten 50 Jahre.»

Wege freizuschaufeln, gehörte zu den einzigen eher unangenehmen Erinnerungen. Aber auch der Plausch mit den anderen Mitarbeitern kam nie zu kurz. Was aber teilweise zu kurz kam, war das Skifahren und Snowboarden, weil es zu wenig geschneit hatte. «Vor drei Jahren lief der Skilift nur zwei Mal; als Proberunde nach dem Aufbau und einmal beim Abbau. Ansonsten blieben die Anlagen die Saison durch geschlossen.»

Der grosse Menschenansturm blieb mit den Jahren aus und Gisler hatte immer weniger als Sanitäter zu tun. «Für viele sind die grossen Schweizer Pisten interessanter geworden und die Menschen sind viel mobiler als vor Jahrzehnten. Damals kamen noch ganze Skischulen mit Cars nach Unterägeri. Heute ist das fast unvorstellbar», weiss Gisler. Doch auch 50 Jahre nach seiner Eröffnung ist der Skilift Nollen noch immer ein beliebter Ausflugspunkt für Familien, vorwiegend aus der Region. Und auch Geri Gisler wird in Zukunft dort mit seiner Familie als Gast anzutreffen sein.