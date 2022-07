Das 68. Ägeri Grümpi startet am Freitag und dauert bis Sonntag. Den Auftakt bildet das Plauschturnier am Freitag um 18 Uhr, bei dem die Spielerinnen und Spieler in ausgefallenen Verkleidungen antreten. Am Samstag und Sonntag finden jeweils ab 8.30 Uhr beziehungsweise ab 7.30 Uhr die Hauptspiele statt. Insgesamt sind es ungefähr 700 an der Zahl. Die besten Mannschaften messen sich am Sonntag um 13.30 Uhr bei den Finalspielen.

Abends treten verschiedene Musik-Formationen auf: Am Freitag sind dies die Alpenraudis und Djane Jil B., am Samstag The Matt’s Live Band, DJ I.T.I. und am Sonntag Wolfgang Frank und die Ägeriseekrainer. Der Eintritt zu den Hauptkonzerten am Freitag- und Samstagabend kostet 13 beziehungsweise 16 Franken.

In der sogenannten Stubete, also dem Clubhaus, spielen ausserdem die Ägeritaler Turboörgälär und das Echo vom Riedberg.

Am Samstag findet um 14 Uhr auch ein Bierpong-Turnier statt. Die Tombola-Preise werden Sonntag um 12 Uhr verlost.

Die «E-Sports-Lounge» befindet sich im Kultroom15 im Gebäude der Feuerwehr und des Werkhofs.