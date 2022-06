Unterägeri «Landfrauenküche»: Nach 13 Jahren wieder eine Zugerin in der aktuellen Staffel dabei Am 17. Juni wird die Landwirtin Cathrin Iten vom Hof Rietli in der Sendung «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» zu sehen sein. Dabei gewährt sie einen Einblick in die tägliche Arbeit mit Menschen mit einer Beeinträchtigung auf dem Bauernhof, die sie und ihr Mann Franz anbieten. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Die Bäuerin Cathrin Iten vom Hof Rietli in Unterägeri macht bei der neuesten Staffel der Sendung «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» mit. Das Konzept der Sendung ist Folgendes: Je eine der Frauen lädt ihre sechs Mitbewerberinnen zu einem Abendessen ein und versucht, sie mit dem zu überzeugen, was Stall und Boden ihrer Heimat hergeben. Schlussendlich wird eine Gewinnerin gekürt.

Landwirtin Cathrin Iten vor ihrem Haus auf dem Hof Rietli in Unterägeri. Bild: SRF/Ueli Christoffel

Am Freitag, 17. Juni, wird die Sendung mit Iten ausgestrahlt, in der die anderen Frauen in den Genuss der Rietli-Traditionen sowie des Ägeritals kommen werden. Die 38-jährige Dreifachmutter sagt:

«Gross aufgeregt war ich weder während der Dreharbeiten noch bin ich es hinsichtlich der Ausstrahlung. Ich sehe mein Mitmachen bei der Sendung als grosses Abenteuer und Familienprojekt, dass mir grossen Spass gemacht hat.»

Per Zufall sei sie zu dem urchigen TV-Format gekommen. Ihr Mann Franz, der den Milchhof mit 15 Kühen mit ihr gemeinsam führt, habe sie zum Mitmachen ermutigt und unterstützt. Der Hof Rietli ist schon seit Generationen im Familienbesitz.

Sie selbst kam durch die Heirat mit dem neun Jahre älteren Franz auf den Hof und schloss dafür die Bäuerinnenschule ab. «Vorher hatte ich nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Ich bin im siebten Stock in einer Blockwohnung in Steinhausen aufgewachsen», fährt Iten lachend fort.

Was sie ihren Mitstreiterinnen beim Besuch in Unterägeri zum Abendessen serviert hat, will sie nicht genau verraten: «Was ich sagen kann, ist, dass vorweg eine Suppe serviert wird. Das ist bei uns Tradition und sehr praktisch, um darin Reste zu verwerten und somit kein Essen zu verschwenden.»

Arbeitsplatz oder Zuhause für Menschen mit Beeinträchtigung

Die Familie Iten heisst alle Menschen, die auf dem Lande, in der Natur und in der Nähe von Tieren glücklich sind, auf ihrem Hof mit zwölf Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche willkommen: Seit 2019 arbeiten sie mit WABB-Zug (Wohnen und Arbeiten mit Behinderten auf dem Bauernhof) zusammen. Iten erklärt:

«Wir bieten Menschen mit körperlichen, geistigen, psychischen und sozialen Beeinträchtigungen einen geschützten Arbeitsplatz und/oder ein Zuhause.»

Mögliche Betreuungsstrukturen sind Wochen- und Tagesaufenthalte sowie gemeinsame Mittagessen.

«Wir stellen für die zu betreuenden Personen eine angepasste Tagesstruktur zur Verfügung. Diese berücksichtigt sowohl die persönlichen Fähigkeiten und Interessen wie auch die saisonal anfallenden Arbeiten auf dem Hof», führt die gelernte Vermessungszeichnerin weiter aus.

Die Aufgaben im Agrarbereich sind Tiere betreuen, Pflanzen anbauen, Gemüse, Früchte und Kräuter ernten sowie Wiesen und Wald bewirtschaften. Auch im hauswirtschaftlichen Umfeld steht viel Arbeit an: «Zu den Aufgaben gehören Mahlzeiten zubereiten, Früchte und Gemüse verarbeiten und einmachen, Wäsche machen und Räumlichkeiten reinigen», zählt Iten auf.

Bei der Dekoration auf Nachhaltigkeit geachtet

Die Dreharbeiten auf dem Hof, der 20 Gehminuten vom Zentrum Unterägeri liegt, haben eine Woche gedauert und eine Menge Spass gemacht. Cathrin Iten:

«Das Team von SRF war sehr nett, geduldig und unkompliziert. Das war uns auch sehr wichtig, beim Drehen mit beeinträchtigten Personen. Denn sie gehören zu unserem Alltag.»

Sie hoffe, dass diese bodenständige, herzliche Hofatmosphäre auch im Fernsehen so natürlich und authentisch rüberkommt.

Bei der Dekoration für das gemeinsame Abendessen mit den Landfrauen hat Iten auf nachhaltige Wiederverwendung gesetzt: «Ich wollte nichts Neues kaufen, sondern verwenden, was wir da haben. Also habe ich für die Tischdekoration selbst getöpferte Herzen von meiner siebenjährigen Tochter Alice sowie selbst gewickelte Heuherzen aufgestellt.»

Für den Hauptgang durfte sie das Geschirr sowie das Silberbesteck der Schwiegermutter, das sie zur Hochzeit geschenkt bekam, ausleihen. «Die grossen Dessertteller hatte ich von meinen Eltern und die weissen, bestickten Servietten von meiner 95-jährigen Grossmutter», zählt Iten auf. Bestickt sind sie mit dem Emblem der Grossmutter, die sie damals als Aussteuer vor ihrer Heirat anfertigte.

Wiedersehen beim Dreh der Finalsendung

Die fertig zusammengeschnittene Sendung werde auch Cathrin Iten selber bei der Ausstrahlung am 17. Juni sehen. Die Finalsendung wird erst noch gedreht. Was sie da erwartet, weiss sie noch nicht genau: «Alle unsere Ehemänner werden dabei sein und einander kennen lernen. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit den anderen Frauen.»

Man habe viele gemeinsame Themen, da alle in etwa dem gleichen Alter seien, Kinder hätten und sich mit der Landwirtschaft befassen. «Ich kann mir gut vorstellen, dass sich da gute Freundschaften entwickeln. Vor allem, wenn man nicht zu weit auseinanderwohnt», ist sich Iten sicher. Bei dieser Staffel seien Kandidatinnen aus Schwyz, Luzern und aus dem Freiamt (AG) dabei.

Trotz der vielen neuen Erfahrungen bei diesem Abenteuer ist Iten auf dem Boden geblieben: «Es ist alles unglaublich spannend. Aber ich freue mich auch, wenn der Alltag wieder bei uns einkehrt und ich mich wieder voll meiner Familie, den Hofarbeiten und der Betreuung widmen kann.»

