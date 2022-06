Kein neuer Rad- und Gehweg zum Schützen in Unterägeri

Unterägeri Eine «überdimensionierte Luxusallee» oder doch eine «Gefahrenbereinigung» – Der Gemeinderat muss Kritik einstecken Der Baukredit für den neuen Rad- und Gehweg vom Dorf zum Naherholungsgebiet Schützen wurde an der Gemeindeversammlung deutlich abgelehnt. Ein Neubau für eine zusätzliche Kinderkrippe und die Ludothek hingegen kann in Angriff genommen werden. Carmen Rogenmoser 13.06.2022, 23.15 Uhr

Ein «Grundsatzentscheid» - wie es Gemeindepräsident Fridolin Bossard ausdrückte - sorgte für die meisten Diskussionen an der Gemeindeversammlung am Montagabend in Unterägeri: Für einen Rad- und Gehweg oder dagegen? Es bildete sich eine Allianz bestehend aus GLP, Grüne, SP, SVP und der Bauernvertretung gegen den vom Gemeinderat geplanten Rad- und Gehweg an der Zugerbergstrasse im Abschnitt Schützen bis Dorfeingang. 1,3 Millionen Franken soll die Sanierung der Strasse sowie deren Erweiterung für den Langsamverkehr kosten.