Unterägeri Livestream aus der Bibliothek: Andreas Iten liest aus Gedichtband Am 19. März ist kein Publikum zugelassen. Interessierte können via Internet dabei sein. 14.03.2021, 19.12 Uhr

Der 84jährige Zuger Autor Andreas Iten befasst sich unter dem Titel "Der Förster" in einem Waldroman mit Veränderungen unserer Umwelt.Bild: Romano Cuonz(Fiktives Hohentann, 19. August 2020) Romano Cuonz (nz) / Obwaldner Zeitung

Der Schriftsteller und alt Gemeindepräsident Andreas Iten trägt am Freitag, 19. März, in der Bibliothek Ägerital Gedichte aus seinem im Februar erschienenen Gedichtband «Barfuss» vor. Interessierte können ab 19.30 Uhr per Livestream dabei sein. Den Link dazu werden die Verantwortlichen laut eigenen Angaben am Veranstaltungstag auf der Website www.andreas-iten.ch publizieren.