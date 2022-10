Unterägeri Nach sechs Jahren Leerstand im «Freihof»: Neue Crew will mit japanischen und koreanischen Gerichten überzeugen Benno Stäheli und Dong Hee Cho aus Oberägeri setzen auf authentische Essenskombinationen und eine attraktive Präsentation ihrer Gerichte. Kennen gelernt haben sie sich per Zufall. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 18.10.2022, 17.00 Uhr

Das neue Team im «Freihof»: Gastgeber Benno Stäheli, Chow Chin Chiu (Service) und Dong Hee Cho (Gastgeber und Koch). Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 14. Oktober 2022)

«Unsere Spezialität ist das frittierte Hühnchen mit Honig und Butter», sagt Dong Hee Cho. Der 51-jährige ist Koch und Gastgeber im «Freihof». Im gemütlich-schlicht eingerichteten Restaurant namens «Noodle Show» erklärt er, was sein Lokal auszeichne: «Ich möchte den Menschen zeigen, wie koreanisch und japanisch gegessen wird.» Zum Beispiel serviere er die Frühlingsrolle nicht wie in anderen Restaurants alleine, sondern mit einem scharf gewürzten Salat als Beilage. Cho ergänzt:

«Wichtig ist mir, dass unsere Gerichte optisch etwas hergeben – viele Gäste machen sogar Fotos von den Menus.»

Dong Hee Cho hat das Restaurant zusammen mit Benno Stäheli Anfang September eröffnet. Wie läuft es bis jetzt? Gut besucht sei das Lokal vor allem abends: «Freitag, Samstag und Sonntag sind wir meistens voll», erklärt Cho. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sei nicht so viel los. Benno Stäheli ergänzt: «Jede Woche zählen wir jedoch mehr Gäste.» Die elf Tische bieten Platz für rund 40 Gäste.

Eine weitere Spezialität stelle das Gericht «Tonkatsu» dar. «Es sieht aus wie ein Schnitzel, ist aber mit Wasabi gewürzt und wird mit einem Kohlsalat gegessen», erklärt Cho. Das Gericht kostet rund 38 Franken, das eingangs erwähnte frittierte Hühnchen 26 Franken. «Im Schnitt gibt ein Gast um die 50 Franken aus.»

So sieht das neue Restaurant von innen aus: schlicht und gemütlich. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 14. Oktober 2022)

Von der Spinnerei in den «Freihof»

Das Restaurant gab es bereits zuvor: Es war im alten Fabrikgebäude der Spinnerei in Neuägeri eingemietet. «Wir haben mitten in der Pandemie, im Februar 2021, eröffnet», sagt Benno Stäheli. Allerdings war «Noodle Show» anfangs kein eigentliches Restaurant: Angeboten wurde das Essen ausschliesslich per Lieferdienst oder Take-away.

«Bereits im Mai 2021 mussten wir unser Konzept überdenken», erzählt Stäheli. Das Problem: Zwischen 18 und 19 Uhr wurden Bestellungen mit bis zu 100 Gerichten aufgegeben. Zu viele für das kleine Team – auch, weil die Kundschaft oft ganze Menus bestellte, was für die Küche eine Herausforderung darstellte. Stäheli und Cho wurden zum Restaurant mit Take-away.

Von Anfang an aber wollten die beiden Gastgeber in den «Freihof». Es brauchte viel Geduld und den Erfolg in der Spinnerei bis der Besitzer des «Freihofs», der dem Seminarhotel gehört, schliesslich einwilligte.

Das Restaurant Noodle Show in Unterägeri ist im Erdgeschoss des «Freihofs» untergebracht. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 14. Oktober 2022)

Über ihre Frauen kennen gelernt

Aber wie kamen Cho und Stäheli dazu, ein Restaurant zu eröffnen? Kennen gelernt haben sich die beiden, die in Oberägeri leben, über ihre Frauen: diese kommen aus China. «Es gibt nicht so viele Chinesen im Dorf», sagt Cho lächelnd.

Benno Stäheli kommt ursprünglich aus dem Marketing. Er war unter anderem für Disney tätig. Chos Metier hingegen sind Uhren: In Interlaken habe er eines der umsatzstärksten Geschäfte für Uhren weltweit geleitet, bevor er später in Luzern eigene Uhrenverkaufsfilialen eröffnete.

Teil der Inneneinrichtung: Uhrmacherwerkzeug des Gastgebers. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 14. Oktober 2022)

Dann kam die Pandemie. Die chinesischen Touristinnen und Touristen blieben aus. «Ich wollte mein Personal nicht entlassen», so Cho. Er, der während seiner zweijährigen Dienstzeit im Militär als Koch für einen General amtete, eröffnete mit Benno Stäheli «Noodle Show». Die beiden hatten bereits davor für einen Mode-Webshop zusammengespannt.

Am neuen Standort im «Freihof» fehlt jetzt nur noch etwas: Ein entsprechendes Namensschild, das Richtung Hauptstrasse zeigt.

«Wir warten seit 11 Wochen auf die Bewilligung»,

sagt Benno Stäheli. Weil es sich um eine Kantonsstrasse handle, sei der Kanton zuständig. Er hofft, dass die Behörden bald grünes Licht geben.

Alles andere ist bereit.

Das Restaurant ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 22.30 Uhr geöffnet. Take-away bis 21 Uhr. Bestellung und Reservation unter www.noodle-show.ch.

