Unterägeri Nötigung und Amtsmissbrauch: Deshalb zeigt der Inhaber des Café Brändle nach einer Zertifikatskontrolle zwei Polizisten an Am 23. September haben zwei Zuger Polizisten geprüft, ob die Gäste ein Covid-Zertifikat haben. Da sie weder einen Dienstausweis noch einen schriftlichen Auftrag vorgezeigt hätten, reichte Inhaber Thomas Brändle Strafanzeige gegen sie ein. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Gastronomen müssen die Zertifikate prüfen und werden andernfalls gebüsst. Symbolbild: Nadia Schärli (13. September 2021)

«Drohung mit Busse und Betriebsschliessung ohne Grundlage, Hausfriedensbruch, Nötigung – unter Umständen sogar zu strafbaren Handlungen – sowie Amtsmissbrauch.» Dieser Vergehen hätten sich die zwei Polizisten, welche am 23. September im Café Brändle in Unterägeri eine Kontrolle durchführten, laut der Anzeige von Inhaber Thomas Brändle schuldig gemacht. Das Dokument, adressiert an die Zuger Staatsanwaltschaft und datiert vom 28. September, liegt unserer Zeitung vor. Doch was war geschehen?

Den Schilderungen des Schreibens zufolge betraten die Polizisten das Lokal, um die Covid-Zertifikate zu prüfen. «[Die Polizisten] haben ohne Durchsuchungsbeschluss mein Geschäft betreten und mehrere Gäste belästigt», so der Wortlaut in der Anzeige. Eine der Frauen habe dabei einen Weinanfall erlitten. Die beiden Polizisten hätten in der Abwesenheit von Thomas Brändle jene Gäste ohne Zertifikat «genötigt», das Lokal zu verlassen. Da Brändle zum Zeitpunkt des Geschehens nicht vor Ort war, benennt er in seiner Anzeige einen Zeugen und schreibt, er könne bei Bedarf auch weitere anfügen.

Der Inhaber zeigt sich in der Anzeige empört über diese Kontrolle: Dieses «Vergehen», welches sein Geschäft schädige, sei ohne das Vorzeigen eines Dienstausweises vonstatten gegangen, ausserdem hätten die Polizisten weder einen schriftlichen Auftrag noch eine entsprechende Gesetzesgrundlage ausgewiesen.

Anzeige, weil die Zertifikate nicht kontrolliert wurden

Thomas Brändle. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 26. Februar 2021)

Gut zwei Stunden später sei er als Inhaber von einem der Polizisten angerufen worden, mit der Aufforderung sich auf dem Polizeiposten im Ägerital zu melden. Da Thomas Brändle es versäumt hatte, eine Zertifikatskontrolle bei seinen Gästen durchzuführen, wird er verzeigt.



Damit musste er rechnen. Brändle hatte bereits Mitte des Monats im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, dass er die Zertifikatspflicht nicht durchsetzen würde. Er erklärte damals, dass es ihm «völlig schräg» vorkäme, den Gesundheitszustand seiner Gäste zu prüfen. Ein Zertifikat muss deshalb im Café Brändle niemand vorweisen. Er hat seinen Betrieb auch auf der Website animap.ch eingetragen, einem «diskriminierungsfreien Branchenportal». Das Schutzkonzept an sich werde durch genügend Abstand und ähnliche Massnahmen eingehalten. Wenn er gezwungen würde, die Zertifikatspflicht umzusetzen, würde er sein Café schliessen, erklärte er damals. Das sei ihm lieber, als nicht mehr alle willkommenheissen zu dürfen.

Auch im vorliegenden Dokument betont er seine Überzeugung und sieht keinen Fehler darin, die Prüfung der Zertifikate zu verweigern: Weder das Covid-19- noch das Epidemiengesetz liessen eine Zertifikatspflicht zu. Deshalb sieht er sich dazu verpflichtet, sich bis auf weiteres an der Bundesverfassung und insbesondere am Diskriminierungsverbot zu orientieren. Er schliesst mit:

«Der Staat ist in der Beweispflicht, nicht die Bürgerin, der Bürger, wenn ihre Grundrechte beschränkt werden.»

Thomas Brändle möchte zum aktuellen Zeitpunkt keine weitere Auskunft geben, bestätigt aber, dass er Anzeige erhoben hat. Judith Aklin von der Medienstelle der Zuger Strafverfolgungsbehörden bestätigt, dass Thomas Brändle angezeigt wurde. Dass Brändle eine Anzeige gegen die Polizisten eingereicht hat, kann sie zum Redaktionsschluss nicht bestätigen, die Abklärungen diesbezüglich würden aber laufen.