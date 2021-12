Josef Ribary tritt als Gemeindepräsident von Unterägeri ab

Unterägeri Patriarch, grauer Panther, Dorfkönig: Mit Josef Ribary verlässt einer der letzten seiner Art das politische Parkett Er kennt alle und auch ihn kennt man – weit über die Grenzen seiner Gemeinde hinaus. Mit Josef Ribary tritt ein langjähriger und einflussreicher Gemeindepräsident zurück. Dass er sich für mehr als nur die Politik interessiert, zeigt er auch zum Abschied. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 30.12.2021, 18.00 Uhr

Josef Ribary an einem seiner Lieblingsplätze in Unterägeri, dem Bogenbrüggli beim Birkenwäldli. Bild: Matthias Jurt (27. Dezember 2021)

Ein Gemeindepräsident wie aus dem Bilderbuch – so beschreibt Gabriela Ingold, Präsidentin der FDP Unterägeri, Josef Ribary. An der Gemeindeversammlung Anfang Dezember wird Ribary nach 27 Jahren im Gemeinderat und 23 davon als Gemeindepräsident verabschiedet. Gabriela Ingold hält eine der Reden. Die stattliche Erscheinung und die sonore Stimme hätten sie am Anfang ihrer Politkarriere beeindruckt, sagt sie und führt weiter aus: «Besonders imponiert hat mir aber, dass Josef Ribary nicht nur fast alle in Unterägeri mit Namen kennt, sondern auch weiss, in welcher Strasse oder welchem Quartier sie wohnen.»

Beim persönlichen Gespräch, das einige Tage später im Gemeindehaus stattfindet, zeigt sich Josef Ribary von dieser Beschreibung geschmeichelt. «Es stimmt schon, ich kenne die meisten in Unterägeri. Für mich war das immer wichtig.» Gesellig sei er schon immer gewesen, sagt er.

«Ehrlichkeit, Vertrauen und sein Wort halten, auch wenn man mal verloren hat»,

darauf habe er aufgebaut. Ebenfalls wichtig: Grosszügigkeit, auch in Form von Freundlichkeit, ergänzt er: «Das zahlt sich aus.» Beweis dafür sei auch die gelebte Grüezi-Kultur oder das funktionierende Vereinsleben in Unterägeri.

Josef Ribary anlässlich seiner Verabschiedung in der Ägerihalle. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Dazu passt, dass Ribary oft in den Restaurants und Cafés in Unterägeri und Oberägeri anzutreffen ist. «Es fiel mir nie schwer, Zugang zu den Leuten zu finden», sagt der heute 70-Jährige. «So habe ich immer auch gewusst, wo der Schuh drückt.»

Der Abschied vom Gemeinderat, wie das gemütlichen Zusammensein, und das Räumen vom Gemeindepräsidenten-Büro im ersten Stock des Gemeindehauses fällt ihm schwer. Daraus macht er kein Geheimnis. «Ich bin immer noch voller Inspiration und Energie für das Amt», sagt er. Aber irgendwann komme der Zeitpunkt für den Abschied: «Ich gehe mit Wehmut.» Dass der Entscheid für den Rücktritt knapp ein Jahr vor den Gesamterneuerungswahlen ein gemeinsamer Plan von ihm und der Partei war, ist ebenfalls kein Geheimnis. Mit Fridolin Bossard konnte so erneut ein Vertreter der FDP den Posten als Gemeindepräsident übernehmen.

Ein Mann, ein Wort

Für die restlichen Unterägerer Parteien ist klar: Das war Kalkül. «Natürlich ist das Taktik – eine, die gang und gäbe ist», erwidert Josef Ribary. Auch das ist sinnbildlich für Ribary als Politiker: Er ist ein Mann der klaren Worte und der Taten und kein Freund endloser Diskussionen. Das betonten sowohl Regierungsrat Heinz Tännler und der langjährige Ratskollege Beat Iten in ihren Abschiedsreden. Josef Ribary bestätigt: «Wir sind in einer anderen Zeit. Mit meiner Art wäre es heute schwierig, im Amt bestehen zu können.» Authentisch zu sein, das sei ihm wichtig, betont er. Das war und ist er.

Regierungsrat Heinz Tännler hat für Josef Ribary eine Abschiedsrede gehalten. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Unterägeri, 13. Dezember 2021)

Während der zwei Jahrzehnte, in denen er als Gemeindepräsident aktiv war, hat der 70-Jährige Unterägeri auf seinem Weg vom kleinen, verschlafenen Dörfchen zu einer grossen modernen Gemeinde mit über 9000 Einwohnerinnen und Einwohnern begleitet. «Sepp hat sich stark eingesetzt für das Dorf. Unterägeri soll ein Ort mit guten Wohnlagen, einem intakten Dorfbild und guten Naherholungsgebieten sein. Das ist gut gelungen», so Beat Iten, seit über 20 Jahren sassen die beiden gemeinsam im Gemeinderat. Sie haben viel erlebt, nicht nur Schönes. Dabei denkt Josef Ribary an das Zuger Attentat 2001 oder die Unwetter, die 2005 das Ägerital besonders hart getroffen haben, und nicht zuletzt an die anhaltende Coronapandemie.

Josef Ribary habe das richtige politische Gespür, führte Beat Iten weiter aus. «Man kann etwas nur umsetzen, wenn die Zeit reif ist. Das allerdings kann man mit Visionen und Ideen beeinflussen.» Davon zeugten in Unterägeri viele Bauprojekte, etwa die Ägerihalle oder das Oberstufenschulhaus Schönenbüel, aber auch die Gebäude der beiden grossen Einkaufsläden oder das Ägeribad, das gemeinsam mit Oberägeri realisiert wurde. Auf das, was Unterägeri in den vergangenen 20 Jahren geworden ist, ist Josef Ribary stolz.

Den Schritt in die Politik hat der Ur-Unterägerer hingegen nicht aktiv gesucht, auch wenn er durchaus politisch interessiert war. Er war damals, 1994, Kommandant der Feuerwehr Unterägeri. «Ich wurde angefragt, ob ich für den Gemeinderat kandidieren möchte», erinnert sich Ribary. Es kam, wie es kommen musste und vier Jahre später wurde er Gemeindepräsident. Die Aufgabe habe er «mit Passion» ausgeführt:

«Das Amt war wie auf mich zugeschnitten. Ich hatte nie ein Problem damit, wenn jemand nicht gleicher Meinung war.»

Er habe das nicht persönlich genommen.

Das Amt des Gemeindepräsidenten sei wie auf ihn zugeschnitten gewesen, sagt Josef Ribary selber. Bild: Matthias Jurt (27. Dezember 2021)

Josef Ribary strahlt eine grosse Ruhe und Selbstsicherheit aus. Er kennt in Unterägeri nicht nur praktisch jede und jeden, sondern ist auch bei den Dossiers sattelfest. So beantwortete er an Gemeindeversammlungen grundsätzlich alle Fragen persönlich, auch wenn sie nicht seine Abteilung betrafen. Seine Stellung als Chef des Gemeinderates war unumstritten. Dass er auch einmal als Patriarch oder Dorfkönig beschrieben wurde, stört Ribary nicht. Diesen Attributen gewinnt er im Gegenteil etwas Positives ab. «Ein Dorfkönig kann ja auch jemand sein, der für seine Einwohner nur das Beste will.»

Auch das Ästhetische ist ihm wichtig

Seine Ausstrahlung geht über Unterägeri hinaus. Der Politiker war unter anderem auch Präsident der Zeba-Delegierten, Verwaltungsrat der ZVB oder Verwaltungsrat der Ägeribad AG. Grundsätzlich sei das Ägerital während dieser Zeit offener geworden, findet er. «Man hat mehr das Gefühl, man gehört dazu.» Etwa bei der Gemeindepräsidentenkonferenz habe das Ägerital heute eine Stimme, die ernst genommen werde.

Ribarys Interesse wiederum geht über die Politik hinaus. Er sei auch ein Ästhet, sagt er von sich. Beweise dafür findet man in Unterägeri unzählige: «Ich habe früh gemerkt, dass man gerne dort lebt, wo es schön ist», erklärt er. Neben vielen Kunstobjekten zeugen davon auch schön gestaltete Brückengeländer oder der grosszügige Blumenschmuck der Gemeinde.

Mittendrin: Gemeindepräsident Josef Ribary anlässlich der Bundesfeier im Birkenwäldli in Unterägeri. Ein sichtlich gut gelaunter Sepp Ribary. Bild: Christian Herbert Hildebrand (1. August 2019) Eine von unzähligen Ansprachen: Josef Ribary an der Eröffnung der Gewerbeausstellung GEMA in Unterägeri. Bild: Patrick Hürlimann (25. April 2019) Das Hochwasserschuztprojekt Lutisbach wird eingeweiht durch die offiziellen Vertreter der Gemeinden Pius Meier (ganz links, Gemeindepräsident Oberägeri), Josef Ribary (ganz rechts, Gemeindepräsident Unterägeri) und Frau Landammann Manuela Weichelt-Picard.

Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 26. Juni 2017) Gute Zusammenarbeit: Pius Meier, damaliger Gemeindepräsident in Oberägeri und Josef Ribary über den Plänen zum Ägeribad.

Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 19. März 2015) Einweihung des Seeuferweges zum Brüggli in Unterägeri.

Bild: Werner Schelbert (13. Juni 2014) Spatenstich Wasserreservoir im Bild links Markus Hugener, Gerhard Iten und Josef Ribary.

30. Juni 2006

(Neue ZZ/Werner Schelbert) Werner Schelbert (neue Zz) / Neue Zuger Zeitung Bei den Feierlichkeiten zu 50 Jahre Busbetrieb Ägerital. Bild: Werner Schelbert (21. Mai 2005) Josef Ribary (rechts) feiert gemeinsam mit der damaligen Gemeindeschreiberin Sylvia Derrer den 7000. Einwohner von Unterägeri. Bild: Werner Schelbert (30. November 1999)

Jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt, langweilig wird dem 70-Jährigen aber auch in Zukunft nicht. Mit seiner Immobilienfirma ist er daran, einige Bauprojekte zu realisieren. «Einfach nichts tun oder nur noch meinen Hobbys nachgehen, das wäre nichts für mich», sagt er. Treu bleiben möchte er auch seinem Ritual: Jeden Morgen fährt er mit dem Velo um den Ägerisee und nimmt anschliessend ein Bad im See – eines seiner Erfolgsrezepte: «Ich fehlte in den 27 Jahren nie krankheitshalber.» Vielleicht ist er künftig allerdings auf einem neuen E-Bike unterwegs – dem Abschiedsgeschenk seiner Ratskollegen.

