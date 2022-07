Unterägeri Pumpenwechsel beim Springbrunnen nötig Der beliebte Brunnen im Ägerisee läuft aktuell nicht. Schuld daran ist eine kaputte Pumpe. Der Ersatz ist bestellt und lässt auf sich warten. Tijana Nikolic 26.07.2022, 18.30 Uhr

Abkühlung kann der Springbrunnen im Ägerisee momentan nicht bieten, da die Pumpe des Brunnens kaputt ist. Bild: Christof Borner-Keller

Der Springbrunnen ist eines der Wahrzeichen des Ägerisees in Unterägeri und von der Bevölkerung gern gesehen. Doch seit einiger Zeit spritzen keine Wasserfontänen mehr in die Höhe, der Brunnen ist weg, was auch aufmerksamen Ägerern aufgefallen ist. Was ist los mit dem Springbrunnen? Und hat sein Ausbleiben eventuell etwas mit der aktuellen Hitzewelle zu tun?