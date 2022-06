Neben der neuen Veranstaltungsreihe «Summer Vibes» geht auch «Aegeri Concerts» in seine erste Runde. Die neu geschaffene Konzertreihe widmet sich dem Klavier in seiner ganzen Vielfalt. Am Montag, 4. Juli, eröffnet der bekannte Pianist Rudolf Buchbinder in der Aegerihalle diese Reihe. «Die Autorität einer mehr als 60 Jahre währenden Karriere verbindet sich in seinem Klavier­spiel auf einzigartige Weise mit Esprit und Spontaneität», heisst es auf der Seite Keresztes Artists. Weitere Infos zu Buchbinder und zum Ticketverkauf unter www.keresztesartists.ch.