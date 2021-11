Eisfleld eröffnet: Ägeri on Ice läuft wieder

UNTERÄGERI Winterzauber hat begonnen: Jetzt läuft wieder Ägeri on Ice Neuer Organisator, bewährte Stärken: Bis zum 9. Januar kann man im Birkenwäldli in eine andere Welt eintauchen. Nils Rogenmoser 21.11.2021, 19.00 Uhr

Ägeri on Ice eröffnet das Eisfeld am Samstagnachmittag. Bilder: Stefan Kaiser (Unterägeri, 20. November 2021)

Ob mit viel Elan oder gemächlich mit Stützhilfe: Wenn strahlende Kinder übers Eisfeld kurven und Fondue- und Glühweingeruch in der Luft liegt, bereichert Ägeri on Ice wieder das Ägerital. Austoben kann man sich ausserdem im Chalet, im «Ägeri Stübli» sowie beim Eisstockschiessen – gehäkelte und an einem Baum aufgehängte Herzen des Projekts «Aegeri farbig» komplettieren das einladende Ambiente, das für jede und jeden etwas zu bieten hat.

«Die Idee ist es, einen Treffpunkt anzubieten, wo alle willkommen sind», erläuterte Daniel Schärer, Präsident des organisierenden Vereins Zugsports, an der Eröffnung des Eisfelds vom Samstag. Weiter erklärte er:

«Wir wollen mit dem Ägeri on Ice die Botschaft vermitteln, dass man bei Eislauf und Fondue eine gute gemeinsame Zeit haben kann, ohne dass die Pandemie im Mittelpunkt steht. Hier geht es um all die schönen Dinge im Leben.»

Nach dem letztjährigen Ausfall komme die diesjährige Ausgabe von Ägeri on Ice verbessert und professionalisierter daher, so Schärer: «Wir haben das gesamte Konzept und sämtliche Prozesse überprüft und verbessert. Bewährtes haben wir übernommen, sinnvolle Anpassungen gemacht und im Bereich Gastronomie haben wir einen Profi als Partner gewinnen können.»

Die neue Projektleiterin, Barbara Materna, habe von der Vorarbeit von Helen Blaser profitieren können, die in diesen Tagen Mutter geworden ist. Schärer dazu:

«Der Transfer funktionierte richtig gut und auch die Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern läuft bestens. Die Sponsoren und viele Helfer sind mit an Bord geblieben und auch das Gründerteam berät uns noch heute, worauf wir stolz und dankbar sind.»

Die Gäste würden auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm erwarten, führte Schärer aus: «Es wird einen Hockey- und einen Jass-Cup geben. Musikalisch decken wir ein breites Spektrum ab.» Die On-Ice-Anlässe von Zugsports würden weiter ausgebaut. Im Auftrag der Stadt Zug gäbe es mit dem «Zug on Ice» ab dem 18. Dezember auf dem Postplatz ein kleines Eisfeld.

Spezielles Angebot für Rohlstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer

Thomas Erne ist Geschäftsleiter der Stiftung Cerebral, die sich landesweit für gelähmte Kinder einsetzt und durch Spendengelder finanziert wird. Mit Hilfe eines speziell angefertigten Eisgleiters können Menschen mit Beeinträchtigungen am heurigen Ägeri on Ice das Gefühl auf dem Eis hautnah erfahren:

«Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer können so mit ihren Angehörigen einen einzigartigen Nervenkitzel mit Bewegungsfreiheit erleben. Dass das Gelände so offen und somit für Menschen im Rollstuhl geeignet ist, freut mich zusätzlich.»

Um die 9700 Kinder seien in der Schweiz durch eine zerebrale Behinderung eingeschränkt: «Wir bieten in Alltagssituationen Unterstützung an und führen Projekte durch, um Freizeitspässe erlebbar zu machen. So ermöglichen wir angepasste Fahrschulen oder flexible Wanderungen.» Die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Zentralschweiz funktioniere bestens, bemerkte Erne zufrieden.

Derweil schoben sich auf dem Eisfeld Andrin Wipfli und Joel Salvisberg mit präzisen Pässen den Puck zu. Wipfli meinte: «Bei dieser schönen Beleuchtung hier gerate ich schon ein wenig in Weihnachtsstimmung – das Ägeri on Ice finde ich eine Bereicherung fürs Ägerital.» Sein Kollege ergänzte: «Ich komme gerne hierhin, weil man spontan sein kann und meistens Freunde antrifft.»